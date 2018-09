Goldener Rhein mit Elsass

Erleben Sie vom 24. bis zum 30. Oktober ab 599 Euro pro Person eine unvergessliche Rhein-Flussreise mit der eleganten MS Johann Strauss.

Nach der Einschiffung in Mainz geht es in sieben Tagen (sechs Nächte) von Koblenz über Rüdesheim mit seinen mittelalterlichen Höhenburgen nach Mannheim - Stadtbesichtigungen sind möglich. Von Mannheim bringt Sie ein Bus in die Universitätsstadt Heidelberg und zurück. Wieder mit dem Schiff wird die Kaiserstadt Speyer mit vielen Sehenswürdigkeiten angesteuert. Die nächsten Ziele sind Straßburg (im Bild/Busausflug zur Elsässer Weinstraße und Stadtrundgang), Basel mit seiner hübschen Altstadt und Breisach (Busausflug ins nahe Colmar), ehe erneut Mainz erreicht wird.

SN-Card-Vorteil:

Die Bus-Anreise ab/bis Salzburg via Linz und Suben zum Schiff ist gratis!

Buchung & Infos:

Reisebüro Marazeck Reisen

Hubert-Sattler-Gasse 3

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 23 11

E-Mail: office@marazeck.com

www.marazeck.com

Mehr Infos finden Sie hier



Quelle: SN