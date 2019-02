Im TAUERN SPA Zell am See - Kaprun finden Sie Ruhe und Zeit für einander, können ungestört entspannen und im exklusiven Hotel Panorama SPA mit gläsernem Skylinepool die gemeinsame Zeit genießen.

Auch die SPA Wasser- & Saunawelt auf mehr als 20.000 m und 13 verschiedene Saunen und Dampfbäder sowie 12 unterschiedliche Pools laden zum Verweilen ein. Ein genussvolles Schlemmer-Frühstücksbuffet und beste Kulinarik am Abend mit einem exzellenten Fünf-Gang-Menü oder einem Themenbuffet lassen keine Wünsche offen.

Der exklusive Private SPA kann im Rahmen des Hotelaufenthalts und auch von externen Gästen gebucht werden. Erleben Sie gemeinsame Stunden zu zweit. Vergessen Sie miteinander die Zeit und lassen Sie sich verwöhnen. In den Paketen Kuschelzeit, Zauber der Alpen oder Träumen in den Bergen sind die Bio-Sauna, das überdimensionale Wasserbett und die große Whirl-Wanne nur für Sie ganz allein reserviert. Lassen Sie sich entführen in das Reich der Sinne. Im Februar lockt das "Romeo & Julia"-Special mit einem Milchbad, einer Relax-Rückenmassage, einem Glas Prosecco und Schokofrüchten mit 70 Verwöhnminuten um bereits 145 Euro.

