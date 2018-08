Kurztrip in die Steiermark

Verbringen Sie einen Urlaub am Stubenbergsee im 4* Boutique Hotel Erla, das Ihnen mit seinen liebevoll und naturverbundenen, eingerichteten Zimmern und dem Wellnessbereich Erholung vom Alltag verspricht.

Erleben Sie zu zweit Entspannung pur in pittoresker Berglandschaft im Boutique Hotel Erla. Die Genussregion am Stubenbergsee in der Steiermark, dem wohl wärmsten Badesee Österreichs, bietet sich für ausgedehnte Wanderungen an. Die naturverbundenen und liebevoll eingerichteten Zimmer und der Wellnessbereich im Viersternehotel sorgen für Erholung vom Alltag.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber sparen bei der Buchung im Boutique Hotel Erla bis zu 47% Rabatt. Gültig für Übernachtungen für 2 Personen in der Zimmerkategorie "Gravensteiner" (23 m²) oder ab 2 Nächten je nach Verfügbarkeit Upgrade auf die Junior-Suite "Jonagold" (32 m²) möglich.

• 1 Übernachtung: nur 99 Euro statt 162,50 Euro

• 2 Übernachtungen: nur 189 Euro statt 325,60 Euro

• 3 Übernachtungen: nur 249 Euro statt 458,40 Euro

• 4 Übernachtungen: nur 329 Euro statt 611,20 Euro

• 5 Übernachtungen: nur 399 Euro statt 764 Euro

Folgende Leistungen sind u. a. enthalten: kostenfreie Nutzung des Wellnessbereichs, reichhaltiges Frühstücksbuffet, Begrüßungsgetränk, Gratis-Transfer zu einer Buschenschenke (hin & retour).

Das Angebot ist nicht gültig von 22. 12. 2018 bis 2. 1. 2019, von Mitte Juni bis Mitte September, an Feiertagen und dazugehörigen verlängerten Wochenenden (v. a. im Mai/Juni).

Buchung auf Anfrage und nach Verfügbarkeit bis zum 31. August 2019 unter Angabe des Stichwortes "SN-Card", telefonisch unter +43 31 76 / 88 89 oder per Mail an: info@seehotel-erla.at

Weitere Infos:www.seehotel-erla.at



Quelle: SN