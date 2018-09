SN-Card-Inhaber genießen ein 2-Gänge-Tagesmenü nach Wahl in Shrimps Bar & Restaurant im Herzen der Stadt Salzburg zum sensationellen 1+1-gratis-Vorteilspreis.

In Shrimps Bar & Restaurant kommen Fisch und Meeresfrüchte frisch auf den Tisch. Wer sich in Salzburg für Seafood interessiert, der kennt Shrimps Bar & Restaurant wahrscheinlich längst - oder sollte es kennenlernen. Tagesfrische abwechselnde Fischgerichte von der Karte und allerhand andere Köstlichkeiten aus dem Meer werden im mediterranen Abendrestaurant in anspruchsvollem Ambiente mit wechselnden Kunstausstellungen, Soul-, Jazz- und Bluesmusik serviert.

Ein kleiner mediterraner Urlaub wartet auf Ihren Gaumen!

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten in Shrimps Bar & Restaurant in Salzburg einen 1+1-Gratis-Vorteil auf das Tagesmenü. Der Vorteil ist nur bei Vorlage der SN-Card und Abgabe des Gutscheins bis 31. November 2018 sowie von 2. Jänner bis 28. Februar 2019 gültig.

Die Aktion gilt für ein 2-Gänge-Seafood-Menü aus der aktuellen Speisekarte (Hauptspeise & Nachspeise). Einlösbar Sonntag bis Donnerstag von 17.00-18.30 Uhr.

Um vorzeitige Tischreservierungen (bis 24 Stunden vorher) unter dem Stichwort "SN-Card" wird gebeten.

Hier Gutschein downloaden

Infos & Kontakt:

Shrimps Bar & Restaurant

Steingasse 5, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 44 84

www.shrimps.at

Quelle: SN