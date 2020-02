Verbringen Sie den Valentinstag romantisch in den Bergen und genießen Sie mit Ihrem Partner einen Kurz-Verwöhnurlaub inklusive Valentinstags-Dinner im Lebe Frei Hotel Der Löwe um nur 155 Euro pro Person!

Wohlfühlen von Anfang an! Unser familiäres 4-Sterne Hotel für mehr Lebensgenuss in Leogang, mit dem Motto "LEBE FREI" hält, was es verspricht. Ob Entspannung pur im Adults Only SPA LEONARIUM über den Dächern von Leogang, Wintergenuss im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn - oder im Sommer Abenteuer auf den zahlreichen Wander- und Bikerouten mitten in der Bergwelt des Salzburgerlandes.

SN-Card-Vorteil:

Buchen Sie von 14. bis 15. Februar eine Übernachtung im Lebe Frei Hotel der Löwe in Leogang und erleben Sie mit Ihrem Partner einen Kurz-Verwöhnurlaub inkl. Adults only SPA, Genießerfrühstück schon am Anreisetag und Early Check-in (nach Verfügbarkeit) und Valentinstags-Dinner am Abend - nur 155 Euro pro Person.

Infos & Reservierung:

Lebe Frei Hotel Der Löwe

5771 Leogang

im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang

Tel.: +43 65 83 / 74 28

E-Mail: lebefrei@loewe.at

www.loewe.at



