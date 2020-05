Lust auf Urlaub zu Hause in Österreich? Raus aus den eigenen vier Wänden und hinein in den DAS KRONTHALER-Lebensluxus. Der Sie verwöhnt und beseelt. Entspannt und aufatmen lässt. Mitten in der Natur und direkt am Waldrand zwischen Berg & See wird die Auszeit schöner denn je!

Im Package ist inkludiert:

• 20% Rabatt auf den Tagespreis

• 1 Glas Frizzante | Welcome

• VerwöhnZEIT im SPA im Wert von € 30,00 pro Person | wählbar aus dem SUSANNE KAUFMANN SPA-Menü

• DAS KRONTHALER ALL-iN | vielfältiges Frühstücksbuffet | vitaler Light Lunch | Nachmittagsjause, Kaffee & Kuchen | 5-Gang Gourmet-Abenddegustation

• Wellness und SPA auf 2.500 m² | In- und Outdoorpool 215 m² Wasserfläche | verschiedene Saunen | Aroma-Dampfbad | Ruhe-Relax-Zone mit Außenbereich

• Aktivprogramm | In- und Outdooraktivitäten mit unseren Vital-Coaches

• Dazu viel leidenschaftlicher Service 2 Nächte ab € 251 pro Person. SN-Card-Vorteil:

Kostenloses Upgrade der verfügbaren Kategorie in die nächst höhere Zimmerkategorie. Gültig für Aufenthalte ab 2 Nächten für einen Aufenthalt im Zeitraum

29.05. - 15.06.2020 und für alle verfügbaren Zimmerkategorien.

Preis exkl. € 3,00 Ortstaxe pro Person und Nacht (ab dem 16. Lebensjahr) Buchbar mit dem Kennwort SN-Card & Reopening Deal Kontakt & Infos:

DAS KRONTHALER ****S

Am Waldweg 105a

6215 Achenkirch

welcome@daskronthaler.com

www.daskronthaler.com

