Mit Alpine Wellness neue Wege zur inneren Balance finden. Neben zahlreichen Beauty- und Wohlfühlbehandlungen erwartet Sie pure Entspannung im 1500 Quadratmeter großen Alpen Spa Bereich.

Mitten in der Natur in herrlicher Alleinlage liegt der Unterschwarzachhof,

das ideale Urlaubsziel im Sommer wie im Winter für all jene, die Abwechslung, Erlebnis, Freiheit sowie Spaß und Natürlichkeit lieben. Umgeben von einem landschaftlichen Paradies entdecken Sie einen wunderbaren Mix aus Herzlichkeit und Bodenständigkeit, aber auch Luxus und Qualität in hohem Maß mit einem einzigartigen Blick für das Außergewöhnliche.

Wellness in den Bergen erleben

Das neu renovierte, luxuriöse, 1500 Quadratmeter große Alpen-Spa in Saalbach-Hinterglemm lädt mit einem herrlich offenen und beheizten Innen- sowie Außenpool, verschiedenen Saunen, einem Dampfbad, einem Whirlpool im Freien, unterschiedlichen Motto-Ruheräumen, verschiedenen Kräuter-Heubädern sowie einer ganzen Reihe von Massagen und Körperbehandlungen ein.

Kulinarik

Das À-la-carte-Restaurant ist auf moderne österreichische und internationale Küche spezialisiert. Wir verwenden vorrangig Produkte vom hoteleigenen Bauernhof und setzen auf hohe heimische Qualität. Eine kreative und bunte Auswahl wartet auf Fleisch- und Fischliebhaber sowie auf Vegetarier und Veganer. Nehmen Sie im Restaurant Platz und lassen Sie sich einen Abend lang rundum kulinarisch verwöhnen.

SN-Card-Vorteil:

1 + 1 gratis: Erleben Sie zu zweit einen herrlichen Tag voller Erholung und Entspannung im großzügigen Alpen SPA auf 1500 Quadratmetern. Frühstück, ein Tag Day-SPA und eine leckere Nachmittagsjause warten auf Sie. Normalpreis: 65 Euro pro Person. Aktion gültig von Mai bis November 2022 (ausgenommen Juli, August). Hier ist Platz für Spaß, Geborgenheit sowie Luxus für Körper und Seele!

Termine auf Anfrage und Verfügbarkeit des Hotels. Buchungen mit dem Stichwort "SN-Card".

Infos und Anmeldungen:

Hotel Der Unterschwarzachhof

Schwarzacherweg 40

5754 Saalbach-Hinterglemm

Tel.: +43 6541 / 66 33

hotel@unterschwarzach.at

www.unterschwarzach.at

