Egal ob Fahrrad, E-Bike oder Mountainbike - Salzbike hat für jeden das passende Angebot! Jetzt 10% Frühbucher-Bonus beim Salzburger Veranstalter für (E-)-Bike-Reisen sichern!

Das Salzburger Unternehmen veranstaltet Radreisen in allen Schwierigkeitsstufen: von einer Genussreise auf alten Bahntrassen bis Poreč oder vorbei an den drei Zinnen bis Venedig, bis hin zur Hochgebirgs-Mountainbike-Transalp Tour - und alles was dazwischen liegt.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen Frühbucherbonus - bis Ende Februar 2022 gibt's 10% Rabatt auf alle Radreisen von Salzbike.

Kontakt & Buchungen:

Salzbike Store

Käferheimerstr. 5

5071 Wals-Siezenheim

Tel.: +43 650 / 69 00 765

E-Mail: office@salzbike.com

www.salzbike.com

Über die SN-Card