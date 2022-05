Österreich hat viele berühmte Töchter und Söhne. Wandeln Sie mit uns auf den Spuren des berühmten Komponisten Anton Bruckner und erfahren Sie Wissenswertes über sein bewegtes Leben. Buchen Sie unsere Kulturreise zum Internationalen Brucknerfest nach Linz (14. bis 15. September 2022).

Unsere geführte Kurzreise führt Sie von Salzburg nach Ansfelden zu Bruckners Geburtshaus, wo wir im Brucknermuseum erste Informationen über sein Leben bekommen werden. Es folgt die geführte Besichtigung des wunderschönen Stifts St. Florian, wo er als Lehrer und Komponist arbeitete, viele Freundschaften pflegte und an Festtagen die Orgel gespielt hat. Hier dürfen Sie auch einem Kurzkonzert auf der Original Brucknerorgel lauschen. In Linz angekommen, wohnen Sie zentral im Hotel am Domplatz und können Linz auf eigene Faust erkunden. Am Abend steht das Highlight der Reise, der Besuch des Internationalen Brucknerfests mit dem Konzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann mit "Bruckners fünfter Sinfonie" im Großen Saal des Linzer Brucknerhauses, auf dem Programm.

Am nächsten Morgen besuchen wir die Stadt und den Alten Dom - mit der Brucknerorgel und der Brucknerstiege - ein kleines Museum mit einer Zusammenfassung seines Schaffens. Nach einer Freizeit in Linz werden wir am späteren Nachmittag die Heimreise nach Salzburg antreten.

Inklusiv-Leistungen

1 Übernachtung vom Mittwoch, 14., bis Donnerstag, 15. September 2022 inklusive Frühstück im Hotel am Domplatz in Linz **** in Zimmern mit King-Size-Bett und Stadtblick

Karte der 2. Kategorie für das Konzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden am 14. September 2022 um 19.00 Uhr im Linzer Brucknerhaus

Busleistung von Salzburg - Ansfelden - St. Florian - Linz - Salzburg

Mittagessen am 14. September 2022 in St. Florian

Eintritte und Führungen laut Programm

Erfahrene Reiseleitung



SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Exklusivreise: 450 Euro im Doppelzimmer (statt 500 Euro) pro Person. Einzelzimmerzuschlag: 100 Euro pro Person.

Infos & Buchungen:

OPERNREISEN - DIE REISEREI

Schrannengasse 5, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 843 467-5119

E-Mail: tanzer.opernreisen@diereiserei.at

https://www.opernreisen.com/gefuehrte-gruppenreisen/

