Höchster Komfort am Fluss und die Freiheit auf zwei Rädern am Donau-Radweg spüren: Buchen Sie jetzt eine aktive Radkreuzfahrt von Linz in die Wachau und nach Hainburg - sichern Sie sich als SN-Card-Inhaber 15% Rabatt!

SN/donau touristik gmbh Der Komfort und das Service eines 4*Superior-Schiffes und die Schönheiten von Europas 1. Radfernweg verbinden - das bietet diese Radkreuzfahrt.

Erkunden Sie tagsüber auf ebenen und autofreien Radwegen die vielfältige Donauregion ab Linz in die Weinbauregion Wachau, Hainburg und die Walzerstadt Wien - am Tagesziel wartet Ihr "schwimmendes" Hotel auf Sie. Das einzige rot-weiß-rote Kreuzfahrtschiff 4****Sup. MS Primadonna bietet perfekten Service, Panoramarestaurant und -bar, Sonnendeck mit Liegestühlen, Wellnessbereich inklusive Whirlpool innen und außen und ein TOP-Hygienekonzept für einen sorglosen Urlaub. Inklusivleistungen für SN-Card-Inhaber:

• Radkreuzfahrt mit 5 x Vollpension in der 2-Bett-Kabine DU/WC/Minibar/Klima (Einschiffung Linz 10.30 Uhr, Ausschiffung 9 Uhr Engelhartszell & Radtour bis Linz)

• Leihrad mit Satteltasche

• 1 x Teilkörper- & Hydrojet-Massage (ca. 15 Min.) sowie 1 x traditionelle Bartrasur pro Kabine

• Bordreiseleitung und täglich Routeninformationen

• Radkarten sowie GPS-Daten der Route

• Landprogramm mit Klassik Hits Konzert im Rittersaal der Greinburg, Stadtrundfahrt Wien, Eintritt & Führung Schloss Eckartsau & Eintritt Schatzkammer in der Hofburg SN-Card-Vorteile:

SN-Card-Inhaber erhalten 15% Rabatt auf alle verfügbaren Kabinenkategorien am 29. August ab € 420,- (statt € 494,-) in Hauptdeck-Achtern. Restliche Termine 10% Rabatt: 8. August & 5. September (ab € 445,-) & 3. Oktober (ab € 405,-) - alle Preise pro Person. Kundenfreundliche Stornierung bis 17 Tage vor Anreise. Kontakt & Reservierungen:

Donau Touristik GmbH

Lederergasse 4-12

4010 Linz/ Donau

E-Mail: primadonna@donautouristik.at

Tel.: +43 732 / 2080-5001

