"Schiff ahoi" - zur Saisoneröffnung im Juli können Sie zu Sensationspreisen in die Welt der Flusskreuzfahrt schnuppern: inklusive 2 x Vollpension, Hafengebühren und vieles mehr auf der 4****Sup. MS Primadonna.

Das 4****Sup. Kreuzfahrtschiff MS Primadonna unter rot-weiß-roter Flagge bietet perfekten Service, gute Unterhaltung in Bordtheater, Panoramarestaurant und -bar, Entspannung im Wellnessbereich mit Whirlpool innen und außen und ein Top-Sicherheitskonzept für einen sorglosen Kurzurlaub. Erleben Sie die vielfältige Donaulandschaft vom Liegestuhl am Sonnendeck aus und bei interessanten Landausflügen in Krems und Ybbs.

Inklusivleistungen für SN-Card-Inhaber:

• Flusskreuzfahrt ab Linz (Boarding ab 11.30 Uhr/ kostenfreies Parken rund um die Friedenskirche) - Wien - Linz (Ausschiffung 9.30 Uhr)

• 2 x Übernachtung mit Vollpension in der Doppelkabine (außen/DU/WC/Klima/Safe/Minibar)

• 2 Unterhaltungsabende im Bordtheater

• Straßenbahnticket Wien

• Klassik-Hits-Konzert in Ybbs

• Eintritt ins Karikaturmuseum Krems

Termine 2021: 10. bis 14. Juli

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 15% Rabatt (in der Hauptdeckkabine) zum einmaligen Sensationspreis von nur 199 Euro (statt 236 Euro) pro Person.

Kundenfreundliche Stornierung bis 17 Tage vor Anreise.

Kontakt & Reservierungen:

Direkt beim Schifffahrtsunternehmen Donau Touristik GmbH

Lederergasse 4-12

4010 Linz/Donau

E-Mail: primadonna@donautouristik.at

Tel.: +43 732 / 2080-5001

www.sn.donautouristik.at

Über die SN-Card