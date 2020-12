Es gibt Zeiten, da brauchen wir mehr: Mehr Raum für uns selbst. Mehr Ruhe. Mehr Freiheit - und mehr von dem, was wir hier im 4-Sterne-Superior Hotel DAS KRONTHALER am Tiroler Achensee echten Lebensluxus nennen.

Direkt an den Pisten des Skigebietes Christlum und am stillschönen Waldrand hoch über der Naturparkgemeinde Achenkirch verbinden wir alles was gut ist zu etwas Großartigem: Ski.In-Ski.Out für Skifahrer und Langläufer mit dem täglichen Light Lunch im Hotel.

Den Freiraum und die Exklusivität des Skigebietes mit den Vorzügen unserer hoteleigenen Skischule und Shoppingmeile. Die Schönheit der Bergwelt rundum mit unserem 2.500 m2 großen Wellness- und SPA-Bereich. Das Abenteuer draußen mit der Erholung bei unseren Beauty- und Massagetreatments. Die funkelnde Winterruhe mit der knisternden Romantik am Kaminfeuer.

Die beneidenswerte Alleinlage mit dem höchstpersönlichen, herzlichen Service des Hauses - und: Unsere Vorstellung vom perfekten Winterurlaub mit Ihren Träumen von einer sorglosen Auszeit in den Bergen.

Checken Sie ein, in ein Lebensgefühl von Freiheit und Herzlichkeit. Lassen Sie sich begeistern und entdecken Sie Ihre Winter-Poleposition in einzigartiger Ski.In-Ski.Out-Alleinlage für sich.

SN-Card-Vorteil:

2 Nächte in einer Double-M-Kategorie um 326 Euro pro Person (statt 384 Euro). Verlängerungsnacht à 163 Euro pro Person (statt 192 Euro).

Aktion gültig für einen Aufenthalt in den Zeiträumen:

- 18.01. - 31.01.2021

- 22.02. - 29.03.2021

(auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit)

Inklusivleistungen:

• DAS KRONTHALER ALL-iN

• Frühstücksbuffet

• vitaler Light Lunch

• Nachmittagsjause, Kaffee & Kuchen

• 5-Gang-Gourmet-Abenddegustation

• Zimmer-Upgrade nach Verfügbarkeit

• 1 Tag Verleih - Rodel oder Schneeschuhe (nach Verfügbarkeit)

• Wellness und SPA auf 2500 m²

• In- & Outdooraktivitäten mit den Vitalcoaches

Buchungen:

Per Mail an: welcome@daskronthaler.com

oder telefonisch unter +43 5246 / 6389 mit dem Kennwort "SN-Card".

Kontakt & Infos:

DAS KRONTHALER****S

Am Waldweg 105 a

6215 Achenkirch

Achensee | Tirol

www.daskronthaler.com

