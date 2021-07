Mit der MS Primadonna als Ihr "Schwimmendes Hotel" entdecken Sie bei Ihrem Radurlaub die Donau nicht nur vom Land aus. Besonders schöne Momente bieten sich bei gemütlichen Stunden am Freideck an, wenn die MS Primadonna durch die verschiedensten Landschaften des Donautals zieht.

Höchster Komfort am Fluss und die Freiheit auf zwei Rädern am Donau-Radweg spüren. Erkunden Sie tagsüber auf ebenen und autofreien Radwegen die vielfältige Donauregion mit der Schlögener Schlinge, Linz - EU-Kulturstadt 2009, die Weinbauregion Wachau, Hainburg und die Walzerstadt Wien - am Tagesziel wartet Ihr "schwimmendes" Hotel auf Sie.

Das einzige rot-weiß-rote Kreuzfahrtschiff 4****Sup. MS Primadonna bietet perfekten Service, Panoramarestaurant und -bar, Sonnendeck mit Liegestühlen, Wellnessbereich inklusive Whirlpool innen und außen und ein TOP-Hygienekonzept für einen sorglosen Urlaub.

Inklusivleistungen für SN-Card-Inhaber:

Radkreuzfahrt mit 7 x Vollpension in der 2-Bett-Kabine DU/WC/Minibar/Klima (Einschiffung 1. Tag bis 17 Uhr, Ausschiffung 8. Tag bis 9.30 Uhr in Engelhartszell bei Passau)

Leihrad mit Satteltasche

1 x Teilkörper- & Hydrojet-Massage (ca. 15 Minuten) sowie 1 x traditionelle Bartrasur pro Kabine

Bordreiseleitung & täglich Routeninformationen

Radkarten sowie GPS-Daten der Route

Landprogramm mit Konzert auf der Brucknerorgel Linz, Klassik Hits Konzert im Rittersaal der Greinburg, Stadtrundfahrt Wien, Eintritt & Führung Schloss Eckartsau & Eintritt Schatzkammer in der Hofburg

Termine 2021

Freitag, 23. Juli bis Freitag, 30. Juli

Freitag, 6. August bis Freitag, 13. August

Freitag, 3. September bis Freitag, 10. September

Freitag, 1. Oktober bis Freitag, 8. Oktober

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf alle verfügbaren Kabinenkategorien zum bereits reduzierten Sensationspreis - ab 479 Euro pro Person im Hauptdeck achtern.

Kontakt & Reservierungen:

Direkt beim Schifffahrtsunternehmen Donau Touristik GmbH

Lederergasse 4-12, 4010 Linz

E-Mail: primadonna@donautouristik.at

Tel.: +43 732 / 2080-5001

www.sn.donau-reisen.at

