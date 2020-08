Die beruhigende Kraft der Kärntner Nockberge und der malerische Ort Bad Kleinkirchheim geben dem Fünf-Sterne-Thermenhotel Ronacher die perfekte Kulisse -einzigartig in Österreich. Sparen Sie als Abonnent 20% Rabatt auf Ihren nächsten Aufenthalt!

Im Zentrum steht hier das heilende Thermalwasser der eigenen Quelle, mit dem die fünf Thermal-Pools des Hauses gespeist werden. Kombiniert mit 101 einzigartigen Benefits, von der 5.500 m² großen Wellness- und Saunawelt, dem Auszeitprogramm 5 x FITTER bis hin zu gesundheitsorientierten Anwendungen sowie der Gourmet-Halbpension steigert es das Wohlbefinden nachhaltig.

DIE HIGHLIGHTS:

PHYSIO-GYM auf 200 m²

FIRST CLASS ROOM - die Multi-Media-Bibliothek

YOGA- & MEDITATIONSZENTRUM

BADEMANTEL-BISTRO

SPA-LOUNGE

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf den Übernachtungspreis.

Preise ab 358 Euro pro Person/2 Nächte im Doppelzimmer.

Mindestaufenthalt: 2 Nächte.

Tipp: "Früh kommen & lange bleiben": Bereits am Anreisetag kaiserliches Frühstück bis 12 Uhr & am Abreisetag bis 21 Uhr in der Thermenwelt entspannen.

Anfragen mit dem Kennwort "SN-Special" per E-Mail an hotel@ronacher.com

bzw. telefonisch unter +43 4240 / 282 (nach Anfrage & Verfügbarkeit; ausgenommen Weihnachten/Silvester).

Kontakt & Infos:

DAS RONACHER***** Therme & SPA Resort

Thermenstraße 4

9546 Bad Kleinkirchheim

Tel.: +43 4240 / 282

www.ronacher.com



