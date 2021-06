Am Fuße des Hochkönigs, da, wo sich Sommer wie Winter die Bergfexe der Welt zum fröhlichen Aktivsein treffen, steht ein Hotel, das den alljährlichen Urlaub auch in allen anderen Hinsichten perfekt macht… Buchen Sie jetzt im Hotel Niederreiter & sparen Sie 20 % auf den Zimmerpreis!

Das sommerliche Glücksgefühl à la Maria Alm? Das ist zum einen der emotionale Höhenflug, der einen überkommt, wenn man auf einem Gipfel steht, mit dem man schon vom Zimmerbalkon aus geliebäugelt hat. Das ist das friedlich plätschernde Teichwasser, das man in den Ohren hat, während man sich im Hotelgarten von der einen auf die andere Seite dreht. Das können aber auch der hausgemachte Hollersaft und die zünftige "Brettljause" sein, die man sich nach der Radltour zu einer der vielen urigen Hütten der Region mehr als verdient hat.

Schnell merkt man, dass die allgemeine Mangelware Zeit hier intensiv genutzt werden möchte: Mit der Hochkönig Card, die einem bei der Ankunft im ***Sterne-Superior Hotel Niederreiter in Maria Alm überreicht wird, kann man viel erleben. Die einen tun das auf dem 250-km-stolzen Wandernetz der Region, denn der Bus, der einen an den Ausgangspunkt bringt, ist schließlich inkludiert. Die anderen machen die umliegende Bergwelt auf zwei Rädern unsicher - auch dazu ebnet die Card den Weg, lässt sie einen doch ganz uneingeschränkt und kostenlos die Seilbahnen der Region nutzen. Je nach Lust und Laune können Wanderer und Radler auch an den wöchentlich stattfindenden geführten Touren teilnehmen.

Danach wartet wohltuende Abkühlung in einem der örtlichen Schwimmbäder. Das Hotel Gasthof Niederreiter ist der perfekte Ort, um sich vom stressigen Alltag zu entspannen.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf den Zimmerpreis - gültig im Juni, September und Oktober 2021.

Kontakt & Infos:

Hotel Niederreiter

Oberdorf 6

5761 Maria Alm

Tel.: +43 6584 / 7754

E-Mail: info@niederreiter.com

www.niederreiter.com



