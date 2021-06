Dem Alltag enthoben, auf 1.700 m Höhe, am Sonnenplateau des Arlbergs gelegen erleben Sie im Hotel Goldener Berg völlige Freiheit, dramatischen Panoramablick, in Ruhe, mitten in der Natur, umgeben von liebevollen Urlaubsbegleitern, die Sie nach Lust und Laune in Anspruch nehmen können.

Der tiefe Atemzug an der frischen Bergluft, das wohlige Schreiten durch den Pfad der Sinne, das achtsame Wandern über die saftig grünen Almwiesen. Das ist "Alpenbaden" im Goldenen Berg in Lech am Arlberg. Die Bewegung und die Bewusstheit bilden die ersten beiden Säulen des neuen Mountain-Selfcare-Programms. Um die dritte Säule "Gesunde Ernährung" kümmert sich der Küchenchef im Zuge seiner "plant based alpine cuisine". Dem Einklang von Körper und Geist nehmen sich Therapeuten, Energiearbeiter, Coaches, Yogis und Selfcare Betreuer vor Ort an. Wie auch immer man das "gute Leben" für sich definiert: Sei es eine Yoga- und Meditationseinheit mit Blick in die Bergwelt und anschließendem veganem Dinner, oder doch der Ausflug in die Bergwelt, unterstützt von einem E-Bike, festen Wanderschuhen oder dem Golfbag, um anschließend im Alpine Spa zu neuen Kräften zu kommen. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt bei Buchung einer Suite - auf Anfrage und Verfügbarkeit. Angebot gültig bis 31. Oktober 2021. Infos & Kontakt:

Hotel Goldener Berg****

Oberlech 117, 6764 Lech am Arlberg

Tel.: +43 5583 / 22050

E-Mail: happy@goldenerberg.at

