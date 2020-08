Genießen Sie einen wohltuenden Kurzurlaub im Viersternehotel Latini in Zell am See: Wohlfühlen, genießen und relaxen vom ersten Augenblick an. Buchen Sie jetzt Ihren sorgenfreien Sommerurlaub inklusive der Zell am See - Kaprun Sommerkarte mit kostenlosen Top-Ausflugszielen!

Willkommen im Viersternehotel Latini in Zell am See - genießen Sie die "mit Abstand" beste Auszeit! Großer Garten zum Entspannen, großzügiger Spa mit Saunawelt und Pool, Restaurants, Bar mit Lounge, viel Natur rundherum und ein tolles Team, das Sie verwöhnen wird! Das exklusive Genuss-Angebot für SN-Card-Inhaber ist vom 31. August bis zum 30. November 2020 buchbar: Folgende Leistungen sind unter anderem inkludiert:

• 2 Übernachtungen im Deluxe Doppelzimmer "Enzian" mit Gourmetfrühstück

• Begrüßungsgetränk

• Nachmittagsjause süß/sauer

• 1 x 5-Gang-Genussmenü mit Weinbegleitung

• Benutzung des Gold Spa

• 25% Rabatt auf den Greenfee-Preis im Leading Golfclub Zell am See - Kaprun Bei Aufenthalten bis 15. Oktober 2020 zusätzlich inklusive:

• Zell am See - Kaprun Sommerkarte (alle Bergbahnen, Schifffahrt, Erlebnis Kitzsteinhorn, Hochgebirgsstauseen Kaprun sowie alle öffentlichen Verkehrsmittel inklusive) Buchungszeitraum: 31. August bis 30. November 2020. SN-Card-Vorteil:

Exklusivpreis für SN-Card-Inhaber: 175 Euro pro Person (statt 220 Euro pro Person). Zuschlag zur Einzelbenutzung: 70 Euro. Infos & Buchungen:

Hotel Latini

Kitzsteinhornstraße 4

5700 Zell am See

Tel.: +43 6542 / 5425

E-Mail: office@latini.at

www.latini.at Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten. Quelle: SN