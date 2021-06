Wenn der Alltag zwischendurch zu bunt wird, hier ein Tipp: Aufstehen, Krone richten und sich auf schnellstem Wege ins ****KOSIS Sports Lifestyle Hotel begeben. Wanderregion, Bikeparadies, Golf-Hotspot… Das Zillertal hört auf viele Namen!

Wer für den Sommerurlaub im ****KOSIS Sports Lifestyle Hotel eincheckt, packe seine Wander- und Golfschuhe, das Bike und die Badehose deshalb jedenfalls gleich mit ein. Das genüssliche Schlendern über saftige Almwiesen findet hier ebenso seinen Platz wie das ehrgeizige Erklimmen schroffer Berggipfel. Den perfekten Abschlag und mentalen Aufschwung erlebt man am 18-Loch Championship Golfplatz Zillertal in Uderns. Ja, und man übertreibt auch nicht, wenn man behauptet, dass sich Bike-Fans hier in einem absoluten Zweirad-Eldorado befinden. Auf Wunsch leiht man sich das entsprechende E-Bike direkt vor Ort und holt sich auch noch einen Guide ins Boot. Alles kein Problem - im wunderbaren Zillertal.

Auf die Arbeit folgt bekanntlich das Vergnügen. Zurück im Hotel greift man also erst einmal zum flauschigen Bademantel und zieht sich zum wohlverdienten Nichtstun ins KOSIS Lifestyle Spa zurück. Dann winkt auch schon der letzte und kulinarische Punkt des Tages. Ganz so, wie es sich für echte Kings & Queens gehört, wird ihnen hier freie Wahl gelassen: Hat man gestern noch das rege Treiben der Show-Kitchen bestaunt, probiert man sich heute durch das Finger Food in der KOSIS Fun Food Bar und lässt es sich morgen im à la carte Restaurant KOSIS Wine & Dine gut gehen

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf den Zimmerpreis - gültig in der Sommer- & Herbstsaison 2021 auf Anfrage und Verfügbarkeit, ausgenommen August.

Infos & Kontakt:

****KOSIS Sports Lifestyle Hotel

Familie Kostenzer

Dorfplatz 2

6263 Fügen / Zillertal

Tel.: +43 5288 / 62266

E-Mail: info@hotel-kosis.at

www.hotel-kosis.at



