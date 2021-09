Erleben Sie eine abwechslungsreiche Donaukreuzfahrt von Passau nach Linz, Wien, Bratislava und Budapest inklusive interessante Landausflüge.

Die 1st-Class MS Primadonna ist das einzige Donauschiff mit Bordtheater, in dem Künstler aus der jeweiligen Region unterhaltsames Abendprogramm darbieten. An Bord erwartet Sie ein Wellnessbereich inklusive Whirlpool, Sauna sowie kulinarische Spezialitäten im Panoramarestaurant.

Folgende Inklusivleistungen sind u. a. inkludiert:

Donaukreuzfahrt mit 5 x Vollpension in der 2-Bett-Kabine DU/WC/Minibar/Klima, Parkplatz Passau sowie Transfer zum/vom Schiff (bei Einschiffung in Passau Transfer vom Parkplatz bzw. Bahnhof 16.30 /16.45 Uhr; sowie bei Ausschiffung Passau um zirka 10 Uhr), Getränke zum Mittag- & Abendessen (Alkoholfreies, Bier, sehr gute Flaschenweine) sowie in der Bar bis 22 Uhr, 1 x Teilkörper- & 1 x Hydrojetmassage (15 Min.) sowie 1 x traditionelle Bartrasur pro Hauptdeck-Kabine, 4 Unterhaltungsabende im Bordtheater, Landprogramm mit Stadtrundfahrt Wien & Budapest, Ticket Schatzkammer Wien oder Ticket Linzer Schloss, Ticket steilste Schienenbahn der Welt auf den Pöstlingberg und Stadtrundgang Bratislava.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 25% Rabatt auf alle verfügbaren Kabinenkategorien am 8. und 13. Oktober 2021 um 483 Euro (statt 644 Euro) in Hauptdeck-Achtern, 536 Euro (statt 714 Euro), 768 Euro (statt 1023 Euro) und 822 Euro (statt 1095 Euro).

Kontakt & Buchungen:

Donau Touristik GmbH

Lederergasse 4-12

4010 Linz

Tel.: +43 732 / 2080-5001

primadonna@donautouristik.at

www.rabatt.donautouristik.at

Über die SN-Card