Zum Kraft tanken ins Land der Sonne: Verbringen Sie genussreiche und entspannte Herbsttage im Vier-Sterne Hotel Raffel in Jennersdorf. SN-Abonnenten genießen auf das Kennenlern-Package 30% Rabatt!

Es ist eines der wenigen echten Traditionshäuser im Südburgenland und ein Teil der Geschichte des Ortes - das Hotel Raffel in Jennersdorf. Seinen Gästen präsentiert sich das neu renovierte Viersternehaus als gelungene Verbindung von Tradition und Moderne - geführt im klassischen Geist und Charakter.

Ausflüge in die Umgebung versprechen kulinarische Erlebnisse und Abenteuer in der Natur, liegt das Haus doch im Dreiländereck Österreich-Slowenien-Ungarn. Eine Landschaft, die der Seele gut tut, sonnenverwöhnt, charaktervoll, sanft hügelig, von unaufdringlicher Schönheit. Heilkräftige Thermen sprudeln, Spitzenweine gedeihen. Raffel - ein Haus, das in dieser Landschaft gewachsen ist.

Mit 300 Sonnentagen und einem vielfältigen Angebot an Ausflugszielen bietet das Burgenland Erlebnisse für die gesamte Familie.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 30% Rabatt auf den Aufenthalt (für 2 Personen nur 189 Euro statt 270 Euro, zzgl. Ortstaxe und Infrastrukturabgabe 3,10 Euro pro Person/Nacht).

Kennenlern-Package für SN-Abonnenten - inkludiert sind unter anderem:

• 2 x Übernachtung im modernen Doppelzimmer

• 1 x Willkommensgetränk bei Check-in

• 2 x Frühstück mit regionalen Köstlichkeiten vom Buffet

• 1 x ein knuspriges Backhendl mit Salat oder vegetarische Alternative

• 1 x Fahrradverleih pro Person inkl. Fahrradkarte

• Das Hotel ist Partnerbetrieb der Therme Loipersdorf, Gäste erhalten beim direkten Kauf der Eintrittskarten an der Thermenkasse Ermäßigungen auf die Mehrtageskarte (7 km vom Hotel entfernt).

Angebot gültig bis zum 20. Dezember 2020.

Kontakt & Infos:

Hotel Raffel, Hauptplatz 6

8380 Jennersdorf

Tel.: +43 3329 / 466 22

E-Mail: hotel@raffel.at

www.raffel.at

