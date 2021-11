Winter im Nirgendwo - Schneeschuhwandern in den unberührten Landschaften der Karawanken. Ruhe & aktiv sein in unberührter Natur! - Wer so etwas sucht, wird es im Rosentaler Hof finden.

Schneeschuhwandern im idyllischen Rosental, in den Karawanken und im Naturpark Dobratsch. Erleben Sie die Kärntner Berge auch im Winter in Wanderschuhen. Nach getaner Arbeit können Sie im Wellnessbereich relaxen und die Seele baumeln lassen. Am Abend verwöhnen wir Sie mit einem genussvollen regionalen Vier-Gang-Menü. Aktiv-Urlaub vom Feinsten

Schneeschuhwandern, Langlaufen und Winterwandern stehen hier hoch im Kurs. Das Langlaufzentrum von St. Jakob im Rosental ist nur 3 km vom Hotel entfernt und eine gute Trainingsstätte für sportliche Langläufer. Im Umkreis von 30 km gibt es etliche Panoramaloipen; sehr schöne auch im benachbarten Italien und Slowenien. Ein wunderbarer Ort für Naturliebhaber, für Menschen, die Ruhe suchen, und für aktive Genießer. SN-Card-Vorteil:

30% Rabatt: 5 Nächte im Rosenzimmer mit AktivGenusspension, Schneeschuhwanderung, Langlaufen und vielem mehr ab 259 Euro pro Person. Kontakt & Infos:

Landhotel Rosentaler Hof

Mühlbach 28

9184 St. Jakob im Rosental

Tel.: +43 4253 / 22 41

office@rosentaler-hof.at

www.rosentaler-hof.at Aktionszeitraum: 2. Jänner bis 6. März 2022. Buchungen mit dem Stichwort "SN-Card".