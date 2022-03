Los geht's - Radurlaub in Kärnten

Unweit vom Wörthersee erwartet Sie das familiäre Hotel Rosentaler Hof im ruhigen und idyllischen Ort Mühlbach in St. Jakob im Rosental - Ihr Aktiv-Hotel in Kärnten. Jetzt Radurlaub buchen und eine Nacht sparen!

Willkommen im Rosentaler Hof! So geht Aktivurlaub in Kärnten.

Entdecken Sie die Seen mit dem E-Bike. Erkunden Sie auf dem Mountainbike das Dreiländereck zwischen Österreich, Slowenien und Italien. Bezwingen Sie mit dem Rennrad bei besten Bedingungen die Passstraßen von Kärnten, mit dem Gravelbike radeln Sie entlang der Drau. Nach dem Sport geht's zur Entspannung in den Wellnessbereich mit Hallenbad und Sauna oder in den 1 ha großen Garten mit Swimmingpool. Am Abend erwartet Sie ein regionales 5-Gang-Abendmenü zur wohlverdienten Stärkung.

SN-Card-Vorteil:

Aktivtage im Frühling im Landhotel Rosentaler Hof, "3+1 gratis"- ab 209 Euro pro Person!

Buchungszeiträume & Preise 2022:

209 Euro: 14. April bis 6. Mai

219 Euro: 07. Mai bis 20. Mai

235 Euro: 21. Mai bis 19. Juni



(Preis gültig pro Person für 4 Nächte)

Folgende Leistungen sind unter anderem inkludiert:

5 Tage / 4 Nächte im Doppelzimmer Standard

Rosentaler-Hof-Aktiv-Genusspension (Frühstücksbuffet, Nachmittagskuchen mit Teebar und 4-Gang-Wahlmenü)

1 x Radtaxi vom Ossiacher See

1 x Gratis-Trinkflasche "Rosentaler Hof"

1 x Begrüßungsprosecco am ersten Abend



Kontakt & Infos:

Landhotel Rosentaler Hof****

Mühlbach 28, 9184

St. Jakob im Rosental

Tel.: +43 42 53 / 22 41

E-Mail: office@rosentaler-hof.at

www.rosentaler-hof.at

Über die SN-Card