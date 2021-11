Genießen Sie eine Auszeit im neuen Alpine Casual Hotel im Herzen von Bad Hofgastein.

The Alpine Casual Hotel

Das BLÜ ist muss-freie Zone - die neue chillige Homebase für Naturbegeisterte im Gasteinertal. Relaxt wird im HimmelBLÜ Spa auf dem Dach mit zwei Saunen, kuscheligen Ruheloungen, Dachgarten und regelmäßigen Yogaeinheiten. Gegessen wird, wann immer es in den Tag passt. Weltoffenheit und guter Geschmack übernehmen die Regie der flexiblen À-la-carte-Halbpension. Danach warten in der Blü Bar daneben feine Drinks & Cocktails für den perfekten Tagesausklang.

SN-Card-Vorteil:

Zwei Nächte Midweek Special buchbar zwischen Sonntag und Freitag inkl. Blü Halbpension, Blü Welcome Drink bei Ankunft, Nutzung des Himmelblü Spa täglich bis 22 Uhr, ein (G)Blühwein pro Person inkl., Yogalessons nach Programm sowie die Gastein Card - für viele Ermäßigungen. Ab 150 Euro pro Person im Baumhaus (statt 231 Euro).

Angebot gültig von 6. November bis 22. Dezember 2021. Termine auf Anfrage und Verfügbarkeit des Hotels. Buchungen mit dem Stichwort "SN-Card.

Kontakt und Anmeldungen:

Hotel BLÜ Gastein

Kaiser Franz Platz 1

5630 Bad Hofgastein

Tel.: + 43 6432 / 62 30

info@hotelblue.at

www.hotelblue.at

