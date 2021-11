Eingebettet in das sanfte Hügelmeer, inmitten von wunderschöner Natur und Landschaft, befindet sich im Südburgenland das Vier-Sterne-Resort "Das EISENBERG".

Dort, wo der Himmel die Erde küsst, im sonnigen Südburgenland, versteckt sich Das Eisenberg. Ob beim Wandern durch den Naturpark Dreiländereck oder beim Energietanken an Kraftorten im 20 Hektar großen Gartenareal, hier erlebt man die Natur unverfälscht, in ihrer reinsten Form.

Ihre Auszeit vom Alltag

In den drei Häusern des Hotels findet sich mit Sicherheit für jeden Gast der perfekte Rückzugsort. Mit charmanten Designs, hellen Stoffen und natürlichen Materialien sorgen liebevolle Details und großzügige Noblesse in den Zimmern des Haupthauses für eine echte Wohlfühlatmosphäre.

Wer es lieber rustikal mag, findet in den geräumigen Landhauszimmern und -suiten mit Blick auf die hoteleigene Gartenlandschaft die perfekte Kulisse für seinen himmelgrünen Urlaub.

SN-Card-Vorteil:

4 für 3: Vier Nächten bleiben und nur drei Nächte bezahlen - ab 252 Euro pro Person im Doppelzimmer für vier Nächte mit vielen Hotel-Inklusivleistungen.

Termine auf Anfrage und nach Verfügbarkeit des Hotels. Buchungen mit dem Stichwort "SN-Card".

Aktionszeiträume:

7. November bis 18. Dezember 2021 und

3. Jänner bis 15. April 2022.

Infos & Buchungen:

Hotel Das Eisenberg****

Mitterberg 32-34

8383 St. Martin an der Raab

Tel.: +43 3329 / 488 33

E-Mail: hotel@daseisenberg.at

www.daseisenberg.at

