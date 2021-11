Buchen Sie eine besinnliche Adventreise nach Linz (10.-12. Dezember) inklusive der weltberühmten Oper "Aida" im Musiktheater. Die Stadt an der Donau zeigt sich mit den stimmungsvollen Christkindlmärkten und den verspielt-beleuchteten Straßen und Plätzen der Innenstadt in der Adventzeit von ihrer zauberhaft-weihnachtlichen Seite.

TAG 1 | Anreise. Hotel. Oper AIDA im Musiktheater.

Zu Beginn besuchen wir den Adventmarkt in Steyr und fahren anschließend weiter nach Linz, wo wir im Hotel Courtyard Marriott in Linz die Zimmer beziehen. Als erstes kulturelles Highlight erleben Sie eine Opern-Aufführung von Verdis AIDA. Tauchen Sie in die Welt der Pharaonen ein und erleben den Heerführer Radamés, der zwischen Loyalität und Liebe hin und her gerissen scheint. Die Aufführung findet im Musiktheater Linz statt - in einem der modernsten Opern- und Musikhäuser Europas.

TAG 2 | Linz entdecken.

Bei einem geführten Stadtrundgang entdecken Sie die Stadt an der Donau, die auch gleichzeitig Heimatstadt des begnadeten Komponisten und Organisten Anton Bruckner war. So haben Sie Linz noch nicht gesehen und erhalten völlig neue Einblicke in die ehemalige Kulturhauptstadt Europas. Genießen Sie die Auffahrt mit der Pöstlingbergbahn, wo die Teilnehmer ein atemberaubender Ausblick auf die Stadt erwartet. Belohnt wird man bei einer Einkehr in einem traditionellen Gasthof, wo ein Glühmost und Jause die Besucher erwartet.

TAG 3 | Linz im Advent.

Die Stadt an der Donau zeigt sich in der Adventzeit von seiner zauberhaft-weihnachtlichen Seite. Mit seinen stimmungsvollen Christkindlmärkten und den verspielt-beleuchteten Straßen und Plätzen der Innenstadt. Wir haben Zeit eingeplant, dass Sie das weihnachtliche Linz kennenlernen können. Im Anschluss daran Heimreise.

Wir haben ausreichend Zeit eingeplant, dass Sie weihnachtliche Vorfreude genießen können.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber bezahlen für die Adventreise nur 259 Euro statt 299 Euro (pro Person).

Inkludierte Leistungen:

3-Tages-Busreise im modernen und komfortablen Fernreisebus

2 x Übernachtung im 4*superior Hotel Courtyard Marriott in Linz

Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC

2 x Frühstück

Besuch Weihnachtsmarkt in Steyr

Besuch Oper "AIDA" im Musiktheater Linz inklusive Eintrittskarte Kategorie 4

Stadtführung in Linz

Besuch Weihnachtsmärkte Linz

Auffahrt mit der Pöstlingbergbahn auf den Pöstlingberg (Wallfahrtskirche)

Einkehr im Gasthof Freiseder am Pöstlingberg inklusive 1 Tasse Glühmost & 1 Jausenplatte



Aufpreiskarten Oper "Aida" im Musiktheater (Preis pro Karte):

Kategorie 3: 10 Euro

Kategorie 2: 16,50 Euro

Kategorie 1: 22,50 Euro



Alle Preise exkl. Kurtaxe.

Infos & Buchungen:

THV-Reisen GmbH

Leonhard-Posch-Weg 11

5026 Salzburg

Tel.: +43 662 / 90650

E-Mail: office@thv-reisen.at

