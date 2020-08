Aktive Donau-Kreuzfahrt nach Wien & Budapest - sichern Sie sich jetzt als SN-Abonnent 40% Rabatt!

"Schiff Ahoi" für die Radkreuzfahrt ab Linz - ein Urlaubserlebnis der besonderen Art. Unter rot-weiß-roter Flagge geht es mit der 4**** Superior MS Primadonna teils gemütlich radelnd in der wunderschönen Naturlandschaft - wie durch die Wachau - und teils entspannt am Sonnendeck zu den schönsten Donaustädten Wien, Bratislava und Budapest. Das First Class Schiff punktet mit Weitläufigkeit, viel Platz für jeden Passagier und Top-Service mit bestem Hygienekonzept.

Inklusivleistungen für SN-Card-Inhaber:

Radkreuzfahrt ab Linz (Boarding 17 Uhr/ kostenfreies Parken rund um die Friedenskirche) - Budapest - Passau (Ausschiffung 10 Uhr/ Transfer per Bahn/Bus nach Linz)

6 x Übernachtung/Vollpension mit 5 Mahlzeiten

1 Hydrojet- oder Teilkörpermassage (je 15 Minuten) pro Kabine

Stadtrundfahrt Wien & Budapest sowie geführter Rundgang Bratislava

Termine:

Samstag, 26. September - Freitag, 2. Oktober 2020

Freitag, 9. Oktober - Donnerstag, 15. Oktober 2020

Mindestteilnehmeranzahl: 80 Personen

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten rund 40% Rabatt - Preis pro Person in der Glückskabine mit Bullauge oder Balkon (Zweibettkabine außen/ DU/ WC/ Klimaanlage) zum einmaligen Sensationspreis von nur 449 Euro (statt 799 Euro).

Auf Wunsch garantierte Balkonkabine um 699 Euro (statt 1299 Euro).

Bei telefonischer/schriftlicher Buchung Zuschlag: +6 Euro/Person.

Aufpreis Leihrad +72 Euro / E-Bike: +160 Euro.

Dieser Urlaub ist auch als klassische Kreuzfahrt mit entsprechenden Besichtigungsprogrammen vor Ort buchbar.

Kontakt & Reservierungen:

Donau Touristik GmbH

Lederergasse 4-12

4010 Linz/Donau

E-Mail: primadonna@donautouristik.at

Tel.: +43 732 / 2080-5001

www.sn.donautouristik.at



Über die SN-Card

