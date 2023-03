Das Altstadthotel Kasererbräu ist ein traditionsreiches Viersternehotel in der Salzburger Altstadt.

Wählen Sie aus 45 stilvollen, individuellen Hotelzimmern und Suiten und genießen Sie den Luxus, im Zentrum der Kulturmetropole Salzburg zu wohnen.

Das traditionsreiche und familiär geführte Hotel in Salzburg ist Teil des architektonisch-kunsthistorischen Schatzes der Salzburger Altstadt. Das Beste aus den Stilepochen der letzten 600 Jahre spiegelt sich in den Räumlichkeiten des Hotels und garantiert einen unvergesslichen Urlaub in Salzburg.

Das einzige Salzburger Altstadthotel mit eigenem Hotelparkplatz, kostenlosem W-Lan, Sauna und hauseigenem Kino, dem weltweit bekannten Mozartkino.

Hier geht's zum SN-Card-Vorteil Mozartkino

SN-Card-Vorteil:

Bei Direktbuchung (Mail, Telefon) im Hotel unter Angabe des Stichwortes "SN-Card" erhalten Sie 20% auf die tagesaktuelle Rate inkl. Frühstück (Extras ausgenommen).

Die Aktion ist zu den Zeiträumen Festspielzeit, Advent und Silvester nicht buchbar.

Kontakt und Anmeldungen:

Altstadthotel Kasererbräu

Kaigasse 33

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 842445

www.kasererbraeu.at