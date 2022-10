Erleben Sie die Donauregion in der stimmungsvollen Weihnachtszeit - ob bei den Aufenthalten in den festlich geschmückten Städten oder stimmungsvoll mystisch bei der Fahrt durch die einsamen Au- und Uferlandschaften. Buchen Sie eine vorweihnachtliche Flusskreuzfahrt auf der Donau ab Linz nach Bratislava - inklusive 3 x Vollpension und vieles mehr auf der 4****Sup. MS Primadonna.

Wenn die Städte der Donauregion im weihnachtlichen Glanz erstrahlen, ist die besinnliche Zeit des Jahres eingekehrt. Die schönsten Adventmärkte erwarten Sie in der Walzerstadt Wien am Rathausplatz, Spittelberg und Schönbrunn. Auch in Bratislava stehen der Haupt- & Franziskanerplatz im Zeichen von Tradition und Brauchtum - im Innenhof des Alten Rathauses wird Handwerkskunst aus der ganzen Slowakei angeboten.

Ihr weitläufiges "schwimmendes Hotel", die 4****Sup. MS Primadonna, begeistert mit unterhaltsamem Abendprogramm im Bordtheater, kulinarischen Köstlichkeiten im Panoramarestaurant und Erholung im Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool und Massagen.

Inklusivleistungen mit der SN-Card:

Adventkreuzfahrt Linz-Bratislava-Wien-Linz mit 3 Übernachtungen in der Doppelkabine (Heizung, DU/WC, TV, Safe uvm.)

Wellnessbereich-Benutzung

3 Unterhaltungsabende im Bordtheater

Stadtrundgang Bratislava

Ticket Kunsthistorisches Museum Wien

1 x Hydrojet-Massage (ca. 15 Minuten) sowie 1 x traditionelle Bartrasur pro Kabine



SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 15% Rabatt auf alle verfügbaren Kabinenkategorien mit Aktionscode: SNAD15.

Termin: Sonntag, 4., bis Mittwoch, 7. Dezember 2022

SN-Card-Preise:

254 Euro (statt 298 Euro) in Hauptdeck-Achtern

296 Euro (statt 348 Euro) am Hauptdeck

398 Euro (statt 468 Euro) am Oberdeck mit Balkon

424 Euro (statt 498 Euro) am Promenadendeck mit Balkon

Info: Antigentestung beim Boarding & 1G-Regel an Bord!

Kontakt & Buchung:

Direkt beim Schifffahrtsunternehmen Donau Touristik GmbH

Lederergasse 4-12, 4010 Linz

E-Mail: primadonna@donautouristik.com

Tel.: +43 732 / 2080-5001

www.advent.donautouristik.at

