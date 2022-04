Am 8. Mai ist Muttertag. Und auch wenn jeder Tag Anlass genug ist, seiner Mama Danke zu sagen, so ist der Muttertag doch etwas Besonderes.

Schon die kleinsten Sprösslinge lassen es sich nicht nehmen, Mama stolz mit Selbstgebasteltem und einem fleißig geübten Gedicht zu überraschen. Uns großen Kindern, Schwiegerkindern, Ehemännern oder Lebenspartnern fehlt manchmal die Fantasie, mit welchem Geschenk wir an diesem Ehrentag den Müttern unsere Liebe und Dankbarkeit zeigen können. Dabei ist es ganz einfach, echte und vor allem auch nachhaltige Freude zu bereiten: Schenken Sie entspannende Massagen und verwöhnende Spa-Behandlungen, frische Bergluft und ganz viel Freiraum, kulinarische Leckerbissen von morgens bis abends, ohne selbst in der Küche stehen zu müssen … Das Zauberwort für den Muttertag 2022 heißt "Urlaubsglück"! Mit dem Hotelgutschein "Erholsame Tage" schenken Sie Qualitätszeit für zwei voller außergewöhnlicher kulinarischer Momente und genussvoller Entspannung in einem von rund 150 Tophotels nach Wahl.

Der Kurzurlaub "Erholsame Tage" umfasst:

3 Tage Aufenthalt/2 Übernachtungen inklusive Frühstück für 2 Personen im Doppelzimmer

Wertgutschein à 80 Euro für Restaurant- und Hotelleistungen

Auswahl aus rund 150 Hotels der gehobenen Kategorie - in Österreich und den Nachbarländern

Full-Service-Buchung

Gültigkeit: bis Oktober 2023

um nur 249 Euro für 2 Personen (im Wert von bis zu 600 Euro)



SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten das Gutscheinbooklet "Erholsame Tage" um nur 249 Euro (gültig für zwei Personen, im Wert von bis zu 600 Euro).

Aktion gültig bis zum 8. Mai 2022.

Das hochwertige Gutscheinbooklet kommt in schöner Geschenkverpackung zu Ihnen nach Hause, perfekt für den besonderen Überraschungseffekt!

Bestellungen & mehr Infos unter: www.connex-gutscheine.net/sn

Infos: Tel.: +43 7242 / 2025 275 (Mo.-Do.: 8-17 Uhr, Fr.: 8-14 Uhr)

