Das Meister Hotel Riegersburg

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen - aber ein meisterhaftes Hotel in Riegersburg, mitten in den Weingärten. Verbringen Sie einen meisterhaften Winterurlaub im Thermen- & Vulkanland Steiermark zum 2-für-1-Vorteilspreis!

Bei entspannter Atmosphäre genießen Sie im kleinen, feinen Hotel "Das Meister" in Riegersburg ein außergewöhnliches Frühstück mit vielen regionalen Köstlichkeiten. Zum Seele-baumeln-Lassen empfehlen wir Ihnen die Panorama Sauna oder ein paar ruhige Stunden auf der Picknickwiese. Oder Sie schwingen sich aufs Bike und erkunden das Thermen- und Vulkanland Steiermark - es liegt ganz bei Ihnen. Wir schlagen vor, Sie genießen Ihren Urlaub und wir meistern den Rest.

Thermen- & Vulkanland Steiermark

Alles, was das Meisterurlauber-Herz begehrt, ist von unserem Hotel in Riegersburg in nur wenigen Minuten erreichbar: Ausgezeichnete Meisterköche, altmeisterliche Buschenschänke, namhafte Winzermeister, Schokoladenmeister, Braumeister und Bademeister sowieso. Ganz zu schweigen von dem Meisterwerk schlechthin - der Natur.

Naturerlebnis, Wohlbefinden, Seelenwellness - wir sind Meister in vielen Dingen, aber in einer Sache sind wir wirklich unschlagbar: Das Meister Hotel hat einfach eine meisterhafte Lage. Ein familiengeführtes Hotel in Riegersburg, mitten im Weingarten gelegen, rundum die sanften grünen Hügel des Thermen- und Vulkanland Steiermark.

Zimmer für Meisterschläfer

Wie man sich bettet so schläft man - deshalb haben wir unsere lichtdurchfluteten Zimmer ganz nach Ihrem Wohngefühl eingerichtet. Echtholzmöbel und -böden, hochwertige Betten, komfortable Badezimmer - bei der Ausstattung unserer schallisolierten Zimmer haben wir auf Qualität geachtet.

Vulkanland Sekt & Kulinarium

Die Trauben, die in den idyllischen Gärten rund um das Meister wachsen, haben eine wahrlich meisterhafte Bestimmung - sie werden in unserer hauseigenen Sektmanufaktur nach der traditionellen Champagnermethode zu prickelnden Meisterwerken verarbeitet. Um diese zu verkosten laden wir Sie in das Meister Kulinarium gleich neben der Zotter Schokoladenmanufaktur ein. Das ist unser familiengeführter Feinkostladen, in dem Sie neben dem Meister Sekt auch viele weitere Produkte aus dem Steirischen Vulkanland probieren und kaufen können.

Einfach zurücklehnen, durchatmen und den Tag genießen. Übung macht den Meister!

Frühstück für Meistergenießer

Das steirische Vulkanland ist bekannt für seine meisterhafte Kulinarik. Da liegt es förmlich auf der Hand, dass sich das Frühstücksbuffet im Meister Hotel aus den vielen köstlichen Spezialitäten der herausragenden Produzent:innen zusammensetzt, welche die Region um Riegersburg zu bieten hat. Bäckerfrisches Brot und Gebäck, reichhaltiges Müsli, frisch zubereitete Eiergerichte aus Bio-Freilandeiern und eine bunte Auswahl an frischen Produkten von Bauern aus der Umgebung wie Obst, aromatische Wurst- und Käsespezialitäten, Säfte oder Marmeladen - die Vielfalt ist außergewöhnlich, eben meisterlich.

Panorama Sauna

Egal ob Sie sich für Bewegung in der Natur, ein spannendes Kulturprogramm oder eine kulinarische Tour durch das Steirische Vulkanland entschieden haben - danach ist Entspannung angesagt. In unserer finnischen Sauna mit Panoramafenster ins Grüne können Sie wieder Kraft tanken. Auch unser Ruheraum macht seinem Namen meisterliche Ehre. Reichlich Tageslicht, ein atemberaubender Panoramablick über die Obst- und Weingärten, dazu ganz viel Ruhe - hier werden Sie Meister im Seele-baumeln-lassen, versprochen. Falls Sie beim Ausspannen lieber frische Luft tanken, haben wir in unserem weitläufigen Gelände - rund um das Hotel - ein paar gemütliche Plätze für Sie gerichtet.

SN-Card-Special: 2-für-1 (die zweite Person ist gratis)

2 x Nächtigung im Doppelzimmer

Tägliches Frühstück vom Buffet mit erlesenen Produkten aus der Region, davon 1 x ein Sektfrühstück

1 Sektverkostung inkl. 4 Proben im Vulkanland Sekt Kulinarium Riegersburg

1 x Manufaktur Gölles - für edlen Brand und feinen Essig - Tour & Verkostung

1 x Vulcano Ursprungs Tour inkl. 5 Schinkenproben

1 x Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg (ohne Sauna)

Nutzung der hauseigenen Panoramasauna mit Ruheraum

Inklusive GenussCard



Anreise: So, Mo, Di, Mi: € 155,-

Anreise: Do, Fr, Sa: € 177,-

zzgl. Tourismusabgabe € 2,50 Person/Nacht nicht im Preis inkludiert

Ausgenommen Silvester

Aktion gültig bis 23. Dezember 2023 & 19. Jänner bis 29. April 2024.

Kontakt & Infos:

Das Meister | Hotel-Riegersburg

Hofberg 58

8333 Riegersburg

E-Mail: urlaub@das-meister.com

Tel.: +43 3153 / 8613

www.das-meister.com