Los geht's - Radurlaub in Kärnten

Unweit vom Wörthersee erwartet Sie das familiäre Hotel Rosentaler Hof im ruhigen und idyllischen Ort Mühlbach in St. Jakob im Rosental - Ihr Aktiv-Hotel im sonnenreichen Kärnten. Jetzt Radurlaub buchen und eine Nacht sparen!

Willkommen im Rosentaler Hof! So geht Aktivurlaub in Kärnten.

Entdecken Sie die Seen mit dem E-Bike. Erkunden Sie auf dem Mountainbike das Dreiländereck zwischen Österreich, Slowenien und Italien. Bezwingen Sie mit dem Rennrad die Passstraßen oder besuchen Sie mit dem E-MTB die Hütten in den Karawanken. Der Frühling ist in Kärnten wunderschön blühend und duftend. Nach dem Sport geht es dann zur Entspannung in den Spa mit Hallenbad, Dampfbad und Sauna oder in den großen Naturgarten mit Swimmingpool. Und am Abend gibt's ein genussvolles 5-Gang-Menü zur Stärkung für den nächsten Tag.

SN-Card-Vorteil:

Aktive Tage im Frühling im Landhotel Rosentaler Hof "3+1 gratis"- ab 229 Euro pro Person!

Buchungszeiträume & Preise 2023:

229 Euro: 25. April bis 12. Mai & 7. Oktober bis 5. November

245 Euro: 13. Mai bis 9. Juni & 23. September bis 6. Oktober



(Preis gültig pro Person für 4 Nächte)

Folgende Leistungen sind unter anderem inkludiert:

5 Tage / 4 Nächte im Doppelzimmer Standard

Rosentaler-Hof-Aktiv-Genusspension (Frühstücksbuffet, Nachmittagskuchen mit Teebar und 4-Gang-Wahlmenü)

1 x Radtaxi vom Ossiacher See

1 x Gratis-Trinkflasche "Rosentaler Hof"

1 x Begrüßungsprosecco am ersten Abend



Kontakt & Infos:

Landhotel Rosentaler Hof****

Mühlbach 28, 9184

St. Jakob im Rosental

Tel.: +43 42 53 / 22 41

E-Mail: office@rosentaler-hof.at

www.rosentaler-hof.at