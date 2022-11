Bei einer kurzweiligen zweitägigen Kabarettfahrt entfliehen Sie der vorweihnachtlichen Hektik und erleben das einzigartige Flair der MS Primadonna hautnah. Nach einem ausgezeichneten 4-Gang-Abendmenü werden Sie ins unterhaltsame Bordtheater eingeladen.

Ob gute Unterhaltung beim Kabarett im Bordtheater, kulinarischer Genuss im Panoramarestaurant oder Entspannung pur im Wellnessbereich - auf der 1st-Class MS "Primadonna" ist Top-Service garantiert! Per Bahn geht es von Salzburg nach Passau: Zeit für einen Besuch am Christkindlmarkt.

"Leinen los", heißt es um 16 Uhr mit Kaffee/Kuchen. Nach dem Gourmetmenü findet ein amüsantes Kabarett im Bordtheater statt. Am 2. Tag Ausschiffung in Wien; Heimfahrt per Bahn.

Termine 2022:

Mittwoch, 7. bis Donnerstag, 8. Dezember (Passau-Wien)

Sonntag, 18. bis Montag, 19. Dezember (Wien-Passau)



Inklusivleistungen mit der SN-Card:

ÖBB-Ticket Salzburg-Passau - bzw. Wien-Salzburg/2. Klasse

Freie Zugwahl für SN-Abonnenten

Kreuzfahrt zwischen Passau und Wien

1 x Übernachtung inkl. Vollpension

Freie Benutzung des Wellnessbereichs

Kabarett im Bordtheater



SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten mit Ihrer SN-Card bis zu 10%Rabatt auf alle verfügbaren Kabinenkategorien:

Hauptdeck-Achtern: 153 Euro (statt 169 Euro)

Hauptdeck: 180 Euro (statt 200 Euro)

Oberdeck mit Balkon: 225 Euro (statt 250 Euro)

Promenadendeck mit Balkon: 234 Euro (statt 260 Euro)



Info & Buchung:

Direkt bei der Reederei

Donau Touristik

Lederergasse 4-12

4010 Linz/Donau

Telefon: +43 732 / 2080-5001

E-Mail: primadonna@donautouristik.at

Internet: www.sn.donautouristik.at

Über die SN-Card