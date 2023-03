Radkreuzfahrt Passau - Budapest

Erlebnis Rad und Schiff auf der Donau ab Passau nach Budapest - inklusive 7 x Vollpension und vieles mehr auf der 4****Sup. MS Primadonna. Jetzt Mai-Termin buchen und 40% mit Ihrer SN-Card sparen!

MS Primadonna in Budapest (Kettenbrücke und Parlament)

Höchster Komfort am Fluss und die Freiheit auf zwei Rädern am Donau-Radweg spüren. Erkunden Sie tagsüber auf ebenen und autofreien Radwegen die vielfältige Donauregion mit der Wachau, Wien, Bratislava und Budapest - am Tagesziel wartet Ihr "schwimmendes" Hotel auf Sie. Die 4****Sup. MS Primadonna punktet mit Wellnessbereich inklusive Whirlpool, Sauna und Massagen, Sonnendeck mit Liegestühle und kulinarische Köstlichkeiten im Panoramarestaurant.

Inklusivleistungen:

Radkreuzfahrt mit 7 x Vollpension in der 2-Bett-Kabine DU/WC/Minibar/Klima

Einschiffung Passau

16.30 Uhr: Transfer Parkplatz-Schiff

Leihrad mit Satteltasche

2 x Hydrojet- & 1 x Teilkörper -Massage sowie 1 x Bartrasur oder Bordfriseur pro Kabine

Bordreiseleitung & täglich Routeninformationen

Radkarten + GPS-Daten

Landprogramm mit Stadtrundfahrten Wien & Budapest, Rundgang Bratislava, Führung Schloss Eckartsau



Termine:

Donnerstag, 4. bis Donnerstag, 11. Mai 2023

Donnerstag, 11. bis Donnerstag, 18. Mai 2023

Donnerstag, 18. bis Donnerstag, 25. Mai 2023



Fahrt auch ab Linz möglich.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten 40% Rabatt für die 2. Person auf alle verfügbaren Kabinenkategorien:

474 Euro (statt 790 Euro): Hauptdeck-Achtern

570 Euro (statt 950 Euro): Hauptdeck

894 Euro (statt 1490 Euro): Oberdeck mit Balkon

966 Euro (statt 1610 Euro): Promenadendeck mit Balkon



Aktion gültig bei Neubuchungen ab 1. 4. 2023.

Kontakt & Infos:

Direkt beim Schifffahrtsunternehmen Donau Touristik GmbH

Lederergasse 4-12, 4010 Linz/Donau

E-Mail: primadonna@donautouristik.com

Tel. +43 732 / 2080-5001

www.aktiv.donautouristik.at