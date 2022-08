Willkommen im Rosentaler Hof! Entdecken Sie die Seen mit dem E-Bike. Erkunden Sie auf dem Mountainbike das Dreiländereck zwischen Österreich, Slowenien und Italien. Bezwingen Sie mit dem Rennrad bei besten Bedingungen die Passstraßen von Kärnten, mit dem Gravelbike radeln Sie entlang der Drau. So geht Aktivurlaub in Kärnten!

Im Herbst ist es in Kärnten wunderschön - schöne Farben, tolles Licht, Ruhe und Idylle.

Nach dem Sport geht's zur Entspannung in den Wellnessbereich mit Hallenbad und Sauna oder in den ein Hektar großen Garten mit Swimmingpool. Am Abend erwartet Sie ein regionales Fünf-Gang-Abendmenü zur wohlverdienten Stärkung. Der Rosentaler Hof bietet: Spezielle Ausstattung für Radfahrer

Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna, usw.

Weitläufige Naturgarten mit Pool, vielen Bäumen als Schattenspender und den Mühlbach als Kneippweg

Radverleih mit E-Bikes

Familiäres, bodenständig-traditionelles Ambiente

regionale Küche mit regionale Zutaten

Idealer Ausgangspunkt für viele Radtouren - wir liegen im Herzen von Kärnten

SN-Card-Vorteil:

Aktive Tage im Herbst im Landhotel Rosentaler Hof, 3+1 gratis - ab 215 Euro pro Person! Buchungszeiträume & Preise 2022: 245 Euro: 18. bis 30. September

225 Euro: 01. bis 26. Oktober

215 Euro: 27. Oktober bis 04. Dezember (Preis gültig pro Person für 4 Nächte)

Folgende Leistungen sind unter anderem inkludiert: 5 Tage/4 Nächte im Doppelzimmer Standard inklusive Rosentaler-Hof-aktiv-Genusspension

1 x Radtaxi vom Ossiacher See

1 x Gratis-Trinkflasche "Rosentaler Hof"

1 x Begrüßungsprosecco am ersten Abend

Kontakt & Buchung:

Landhotel Rosentaler Hof

Mühlbach 28

9184 St. Jakob/ Rosental

Tel.: +43 4253 / 2241

E-Mail: office@rosentaler-hof.at

