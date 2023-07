Wander- & E-Bike-Urlaub in der Almenwelt Lofer

Erleben Sie den Sommer bei gemütlichen Wanderungen, am wilden Wasser, mit dem E-Bike oder einfach nur Berge genießen und ein bisschen träumen! Buchen Sie jetzt Ihren Sommerurlaub vom 13. bis 20. August im Landhotel Kirchenwirt in Unken (Salzburger Saalachtal) und sparen Sie 20% Rabatt!

Wer seinen Urlaub im Landhotel Kirchenwirt in Unken sportlich-aktiv verbringen will, der hat mit der Region Unken - Lofer - St. Martin eine ausgezeichnete Wahl getroffen.

Lust auf ein paar Urlaubstage in Unken? E-Biken, wandern, oder Landschaft genießen? Das familiär geführte Landhotel Kirchenwirt in Unken bietet Urlaubskomfort für alle Gäste. Auch kulinarisch bleiben im Drei-Sterne-superior-Hotel im idyllischen Saalachtal keine Wünsche offen. Sie werden im Restaurant oder in der À-la-carte-Stube mit Spezialitäten aus Österreich und mediterranen Gerichten verwöhnt.

Die Urlaubsregion Salzburger Saalachtal bietet alles was Sie für einen perfekten Urlaub benötigen. In Unken sowie im Salzburger Saalachtal gibt es viel zu erleben, hier finden Sie vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten und attraktive Ausflugsziele.

Pauschale: Wander- & E-Bike-Tage im August

3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück

Angebotszeitraum: 13. bis 20. August 2023



Extras pro Person:

Heutal-Wanderbus

E-Bike-Verleih für einen Tagesausflug

Bergfrühstück auf der Hochalm

Alm-Erlebnisbus in Weißbach

Eintritt Naturerlebnis Seisenbergklamm

1 x Teilmassage à 25 min.



SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf das Pauschalangebot und bezahlen nur 312 Euro statt 390 Euro pro Person.

Aktionszeitraum: Sonntag, 13. August bis Sonntag, 20. August 2023.

Kontakt & Buchungen:

Landhotel Kirchenwirt

Niederland 3

5091 Unken

Tel.: +43 6589 / 4204

E-Mail: info@kirchenwirt-unken.at

www.kirchenwirt-unken.at