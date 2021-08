Kurz mal weg an den Bodensee zum Sonderpreis: Verbringen Sie vier Übernachtungen im 4-Sterne Hotel Weißes Kreuz in Feldkirch und radeln Sie zwischendurch am wunderschönen Bodensee-Rundweg.

SN/donau touristik_-bernhard m Bodensee, Lochau

Die Festspielstadt Bregenz mit der schönen Uferpromenade bietet einen idealen Ausgangspunkt, um gemütliche Ausflüge per Rad am drittgrößten See Mitteleuropas zu unternehmen. Der ebene Bodensee-Radweg führt autofrei und vorwiegend am Seeufer entlang ins Naturschutzgebiet Rheindelta, zur Blumeninsel Mainau oder in die malerische Inselstadt Lindau. Die Aussicht auf die Schweizer Berge und der 75 Kilometer weite Blick über den See sind einmalig. Zwischendurch laden die zahlreichen, großteils kostenfreien Strandbäder und "Rädlewirtschaften" mit selbst erzeugtem Wein, Most und einer schmackhaften Brotzeit zur gemütlichen Pause ein. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber bezahlen für vier Nächte/ fünf Tage im Viersternehotel Weißes Kreuz nur 319 Euro pro Person im Doppelzimmer. Folgende Leistungen sind inkludiert:

• 4 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet

• 1 x Willkommensmenü

• Schifffahrt Bregenz-Insel Mainau- (älteste bewohnte Burg Deutschlands)

• 1 x Pfänderbahn Berg- & Talfahrt

• Radkarten und Toureninformationen und vieles mehr

• Gegen Aufpreis von 54 Euro gibt's ein Leihrad mit Satteltasche und für einen Aufpreis von 120 Euro ein E-Bike Tipp: ÖBB-Bahnan- & -abreise bei freier Zugwahl / 2. Klasse + 72 Euro pro Person. Anreise täglich außer Mittwoch, vom 5. September bis 17. Oktober 2021. Kundenfreundliches Storno bis 17 Tage vor Anreise. Kontakt & Buchungen:

Donau Touristik

Lederergasse 4-12

4010 Linz

Tel.: +43 732 / 2080-4020

