Hotels gibt's viele in Wien - aber nur eines mit so einem faszinierenden und einzigartigen Ausblick - direkt auf den Schlosspark Schönbrunn und die weltberühmte Gloriette. Genießen Sie einen unvergesslichen Aufenthalt im HB1 Design & Budget Hotel Wien Schönbrunn.

Nur zehn Gehminuten vom berühmten Schloss Schönbrunn entfernt befindet sich das moderne HB1 Design & Budget Hotel Wien Schönbrunn. Schon beim Frühstück wird den Hotelgästen ein traumhafter Ausblick vom sechsten Stock in der Rooftop-Bar auf die Schloss- und Parkanlage von Schönbrunn geboten.

SN-Card-Vorteil:

Reservieren Sie jetzt eine unvergessliche Wien-Reise zum SN-Card-Vorteilspreis für zwei Personen:

4 Tage / 3 Nächte im Standardzimmer im Designhotel um sensationelle 189 Euro und den Hotelgaragenplatz gibt es bei Bedarf um 50% ermäßigt.

Aufpreis: 10 Euro für Gartenzimmer. Exklusive Ortstaxe von 1,50 Euro pro Nacht und Zimmer.

Folgende Leistungen sind enthalten:

• Aufenthalt für Zwei für 4 Tage/3 Nächte im HB1 Design & Budget Hotel Wien Schönbrunn

• Unterbringung in den modernen Designzimmern mit italienischen Lederbetten, Holzböden, sowie Badezimmer mit Erlebnisdusche und vieles mehr

• moderner weißer TV-Flatscreen in den Zimmern und superschnellen WLAN im gesamten Hotel

• inklusive Frühstück in der Rooftop-Bar mit Blick auf Gloriette und auf die berühmte Schloss- und Parkanlage von Schönbrunn

• 50% Ermäßigung auf einen Parkplatz in der hoteleigenen Tiefgarage (regulär für EUR 17,-/Tag, bitte bei Reservierung anmerken)

• Hygienestationen im gesamten Hotel und desinfizierende Reinigung nach jeder Zimmernutzung, Abstandsregelung in allen Gasträumen

Angebot gültig ab sofort bis 31. Oktober 2021 (buchbar ab sofort).

Infos & Buchung:

HB1 Design & Budget Hotel Wien Schönbrunn

Linzer Straße 68

1140 Wien

Tel.: +43 (0) 1 / 78 66 200

E-Mail: wien@hb1.at

https://www.hb1.at/hotel-schoenbrunn/

