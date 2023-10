Winterurlaub im Burgenland

Spektakulär unspektakulär: Dort wo der Himmel die Erde küsst, im sonnigen Südburgenland, versteckt sich ein 4-Sterne-Resort der besonderen Art: Das EISENBERG ist das Tor zur Tiefenentspannung. Buchen Sie jetzt das SN-Card-Übernachtungsspecial am Ruhepuls der Natur und Ihre Begleitperson ist kostenlos!

In der sonnenreichsten Region Österreichs, eingebettet in das sanfte Hügelmeer des Südburgenlandes, inmitten von wunderschöner Natur und weitreichender Landschaft - hier liegt das Hotel das EISENBERG. An diesem atemberaubenden Ort ist es ein Leichtes, den farbenfrohen Herbst zu genießen.

In den drei Häusern des Hotels findet sich mit Sicherheit für jeden Gast der perfekte Rückzugsort. Mit charmanten Designs, hellen Stoffen und natürlichen Materialien sorgen liebevolle Details und großzügige Noblesse in den Zimmern des Haupthauses für eine echte Wohlfühlatmosphäre. Wer es lieber rustikal mag, findet in den geräumigen Landhauszimmern und -suiten mit Blick auf die hoteleigene Gartenlandschaft die perfekte Kulisse für seinen himmelgrünen Urlaub. Gediegenes Interieur und liebevolle Individualität bietet der 100 Jahre alte Romantikstadl, eine harmonische Wohlfühloase für Naturmenschen. Ein regionales Frühstücksbuffet und die vielen frischen heimischen Produkte in der EISENBERG-Küche tragen außerdem dazu bei, dass die Gäste im wahrsten Sinnes des Wortes "Naheliegendes" genießen können.

Das NaturSPA im Hotel das EISENBERG ist ein ganz besonderer Ort, der seine Gäste dazu einlädt, sich in den perfekten Einklang mit dem Herzschlag der Natur zu bringen. Im SPA wird man von einem erstklassig ausgebildeten Wellness-Team mit Massagen und Behandlungen, duftenden Kräuterölen verwöhnt. Ein Dampfbad, eine Kräutersauna, eine Infrarotkabine sowie ein gemütlicher Ruheraum sind weitere Wohlfühlplätze im Hotel das EISENBERG, die es ganz leicht machen, einmal dem Alltag zu entfliehen. Und die Natur tut ihr Übriges dazu: Ob beim Wandern durch den Naturpark Dreiländereck oder beim Energietanken an Kraftorten im 20 ha großen Gartenareal, hier erlebt man die Natur unverfälscht, in ihrer reinsten Form.

Salzburger Nachrichten 2-für-1

Buchungszeitraum: 05. November 2023 - 15. März 2024

2 Übernachtungen am Ruhepuls der Natur

Reichhaltiges, ausgewogenes Frühstücksbuffet

1 x ein 4-Gang-Abendessen

Eine Überwasser-Massage, 20 min. (Entspannende Ganz- oder Teilkörpermassage durch gezielte Wasserkraft - in voller Bekleidung möglich)

1 Mal Dampfbad exklusiv für Zwei inkl. einer Pflegecreme

2 x Süße Stunde inkl. regionaler Mehlspeisen und Aufstriche (von 14.30 bis 16.30 Uhr)

Nutzung des Wellnessbereichs: Sauna, Infrarotkabine, Dampfbad, und Ruheräumlichkeiten mit Blick in die Natur

Fitnessraum

1 Flasche Eisenberg Quellwasser im Zimmer

Kostenloser Mountainbike und Nordic Walking Stöcke Verleih

Hunde willkommen



Pauschalpreis im Doppelzimmer "Lavendel" € 274,00*

Pauschalpreis im Landhauszimmer "Vergissmeinnicht" € 304,00*

Pauschalpreis in der Romantikstadl Suite "Sonnenblume" € 356,00*

Pauschalpreis in der Suite "Wildrose" € 410,00*

(*Die Preise verstehen sich inkl. Steuern, exkl. Fremdenverkehrsabgabe von € 2,50 pro Person & Nacht).

SN-Card-Vorteil:

Die 2. Person ist gratis!

Bitte geben Sie bei Ihrer Reservierung das Kennwort "SN-Card23" bekannt.

Kontakt & Infos:

das EISENBERG - Ihr Resort am Dreiländereck

Mitterberg 32-34

8383 St. Martin/Raab

Tel.: +43 3329 / 48833-0

hotel@daseisenberg.at

www.daseisenberg.at