Urlaub im Königswieser Hof

Neue Energie schöpfen. Kraft tanken. Für sich selbst. Verbringen Sie 3 Tage/2 Nächte im neuen Boutiquehotel im idyllischen Mühlviertel - Dein Königswieser Hof und sparen Sie mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt auf das Package!

Dass es recht ruhig ist rund um den KÖNIGSWIESER HOF, wird schnell klar. Dass diese Stille kraftvoll ist, auch: Der Bau des - in Europa einzigartigen - mächtigen, spätgotischen Netzrippengewölbes gegenüber in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt erforderte seinerzeit viel Ruhe und Geduld.

Auch die Mühlviertler Wackelsteine brauchen Ruhe, sonst könnten sie ihre Tonnen an Gewicht nicht so lange halten und ausbalancieren. Es wird bewusst und in aller Ruhe nach wunderbaren, regionalen Erzeugnissen gesucht, die beispielsweise auf dem Frühstücksbuffet zu finden sind. Und ihre Gäste? Sie werden feststellen, wie man aufleben kann, wie viel man in Ruhe weiterbringt, wenn man wieder Kraft tankt. Für sich selbst. Hier in Oberösterreich.

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt auf das Package:

A: 19.3 - 2.7.2023

So - Mi Anreise:

160 Euro pro Person/Aufenthalt anstelle 200 Euro

Do-Sa Anreise:

176 Euro pro Person/Aufenthalt anstelle 220 Euro

B: 3.7 .- 3.9.2023

So-Mi Anreise:

168 Euro pro Person/Aufenthalt anstelle 210 Euro

Do-Sa Anreise:

184 Euro pro Person/Aufenthalt anstelle 230 Euro

Zzgl. € 2,20 Tourismusabgabe pro Person/Nacht

Inklusivleistungen:

2 x Nächtigung in einem Kuschelzimmer Wiesenfrische mit Balkon, Kingsize Boxspringbett, Regendusche, Leseecke und Kaffeemaschine

Tägliches köstliches Frühstück vom Buffet

1 Flasche Prosecco zur Begrüßung am Zimmer

1 x Café & Kuchen am Nachmittag

Wellness & Spabereich auf 1000 m² mit Infinity Pool, BIO Panormasauna und großzügigem Ruhebereich

Bademäntel & Slippers für die Dauer des Aufenthaltes

Wandern durch die Mühlviertler Wälder

Biken auf der Tour de Alm

Pilgern auf dem Johannesweg



Angebot buchbar vom 19. März bis 3. September 2023.

Kontakt & Infos:

KÖNIGSWIESER HOF

Markt 20

4280 Königswiesen (Oberösterreich)

Tel.: +43 7955 / 20 10 10

E-Mail: info@koenigswieserhof.at

www.koenigswieserhof.at

Über die SN-Card