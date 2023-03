Urlauben in der Mozartstadt

In zentraler Stadtlage, nur wenige Gehminuten von der Salzburger Altstadt entfernt, erwartet Sie das Hotel ASTORIA.

Das familiär geführte Hotel in Salzburg bietet sich durch die zentrale Lage bestens für einen Aufenthalt in Salzburg an. Viele der weltberühmten Sehenswürdigkeiten befinden sich in der Altstadt von Salzburg und damit in unmittelbarer Nähe.

Der individuelle Charakter des stilvollen 3-Sterne-Hotels wurde dabei besonders herausgearbeitet: Die behaglichen Zimmer des Hauses verströmen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und bieten hervorragenden Komfort. Noch mehr Platz bieten die Suiten und Familienzimmer sowie die geräumigen Superior-Zimmer mit eigenem Wintergarten.

SN-Card-Vorteil:

Bei Direktbuchung (Mail, Telefon) im Hotel unter Angabe des Stichwortes "SN-Card" erhalten Sie 20% auf die tagesaktuelle Rate inkl. Frühstück (Extras ausgenommen).

Die Aktion ist zu den Zeiträumen Festspielzeit, Advent und Silvester nicht buchbar.

Kontakt und Anmeldungen:

Hotel Astoria Salzburg

Maxglaner Hauptstrasse 7

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 834277

info@astoriasalzburg.at