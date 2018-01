"AFRIKA! AFRIKA!" in Salzburg

Die Erfolgsshow vom Kontinent des Staunens (nach einer Idee von André Heller) kehrt 2018 auf die Bühnen zurück und ist vom 7. bis 11. Februar in der Salzburgarena zu sehen. Schnell rabattierte Tickets sichern!

Spektakulär, traumverloren, intensiv, fantasievoll und ein wenig exzentrisch wollen die neuen Produzenten André Hellers Erbe weiterführen. Ausgewählte Höhepunkte aus zwölf Jahren "AFRIKA! AFRIKA!" sollen in neuem Glanz erstrahlen. Vor allem will die Show den vielen Neuentdeckungen aus Afrika und der sogenannten "Diaspora" - also afrikanisch-stämmigen Künstlern aus anderen Kontinenten - eine Bühne bieten. Die Regie führt l Georges Momboye, der bereits von 2005 bis heute bei allen Produktionen als Tänzer, Choreograph und rechte Hand von Heller. Das Ensemble aus über fünfzig Tänzern, Musikern, Akrobaten und Artisten aus über zehn Ländern wird das Publikum im Februar 2018 auch in Salzburg in Staunen versetzen.

SN-Card-Vorteil: SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - Rabatt nur gültig für folgende Vorstellungstermine:

• Mittwoch, 7. Februar 2018, 19.30 Uhr

• Donnerstag, 8. Februar 2018, 19.30 Uhr

• Sonntag, 11. Februar 2018, 18.30 Uhr

Hinweis: Limitiert auf die ersten 250 Tickets, solange der Vorrat reicht.

Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, bei allen Raiffeisenkassen, im SN-Foyer bei Vorlage der SN-Card.

Kontakt & Infos:

Tel.: +43 1/96 0 96 2 34

www.showfactory.at



(SN)