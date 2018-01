Alex Kristan gastiert am 21. Juni 2018 im SN-Saal

Der Comedian und Stimmenimitator Alex Kristan präsentiert sein neues Programm "Lebhaft" im Saal der "Salzburger Nachrichten"

Alex Kristan verbringt nun eine Resozialisierungsnacht auf Staatskosten. Das Publikum hat uneingeschränktes Besuchsrecht und erlebt Alex Kristan eingeschlossen, aber offen wie nie zuvor. Er kommt drauf, dass er nie aufgehört hat, eine Rotzpipn zu sein. Natürlich sind auch Kristans diverse Alter Egos und Parodien wieder mit von der lebhaften Partie und mengen sich in diesen Käfig voller Narren.

Und: Sind wir in Wahrheit nicht alle irgendwo irgendwie verhaftet? Für Alex Kristan gilt in jedem Fall die Frohmutsverschuldung.

Er beherrscht den einzig wichtigen Tanz. Den aus der Reihe. Alex Kristan ist Komiker und Stimmenimitator mit Leib und Seele. Ob Niki Lauda, Heinz Prüller, Hans Krankl, Joachim Löw etc. - seine mittlerweile schon legendären Parodien sind stets ein Angriff auf Ihre Lachmuskeln.

Termin: Donnerstag, 21. Juni 2018, 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), SN-Saal, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten um 20 Euro statt um 25 Euro (nur bei Angabe der SN-Card-Nummer).

Ticketbestellung: nur online über sn.at/reservierung oder telefonisch unter +43 662 / 8373 222



