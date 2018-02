Auf in den Konzertfrühling

Sichern Sie sich 20% Rabatt auf die Konzerte der Stiftung Mozarteum.

Mit dem jungen, spritzigen Chiaroscuro Quartet aus London startet die Stiftung Mozarteum am 8. März um 19.30 Uhr in die Frühlingsaison. Die vier Streicher haben mit ihrem lebendigen und farbenreichen Musizieren bereits international aufhorchen lassen. Der Name stammt aus dem Italienischen: Chiaroscuro bezeichnet Kontrast, Auf und Ab, Gegensatz, Helldunkel. Eine kluge Namensgebung für ein Ensemble, das so munter und mit so viel Spielfreude Musik macht. Auf die Bühne im Großen Saal bringen sie Werke von Mozart, Beethoven und Schubert mit.

Südamerikanisches Temperament verspricht das Sonderkonzert des Iberacademy Orchestra am 20. März um 19.30 Uhr. Dieses Orchester aus Kolumbien ist eine Initiative der Hilti Foundation, die begabte Musiker - oft aus sozial benachteiligten Verhältnissen - aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern unterstützt. Seit 2017 ist die Stiftung Mozarteum ein Partner dieses Projekts. Nun begibt sich das junge Orchester erstmals auf eine Tournee durch Europa und präsentiert in Salzburg gemeinsam mit der Sopranistin Fatma Said Werke von Mozart und Beethoven.

Weitere Highlights der Konzertsaison: Der Salzburger Bachchor mit dem Organisten Wolfgang Kogler an der Propter Homines Orgel (19. April), Tenor Mark Padmore gemeinsam mit Till Fellner am Klavier (8. Mai) und die ECHO-Klassik-Preisträgerin Khatia Buniatishvili mit ihrer Schwester Gvantsa (7. Juni).

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Ermäßigung auf den Einzelkartenpreis im Vorverkauf.

Karten und Info:

Kartenbüro im Mozart-Wohnhaus

Theatergasse 2, 5020 Salzburg.

Tel. +43 662 87 31 54, Fax 87 44 54.

tickets@mozarteum.at.

Montag bis Freitag 10 -15 Uhr.

www.mozarteum.at

(SN)