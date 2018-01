Begrüßungsjetons zum ermäßigten Preis

SN-Card-Inhaber erhalten noch bis 31. März 2018 im Casino Salzburg Begrüßungsjetons im Wert von 30,- Euro zum Preis von 22,- Euro.

Spiel, Spaß und Genuss an 364 Tagen

Gönnen Sie sich einen Casinoabend im prachtvollen Barockschloss Klessheim. Das Nebeneinander von Barockkunst und modernem Spiel macht das besondere Flair dieses Casinos aus. Seit Beginn des Jahres 2016 präsentiert sich das Casino Salzburg nach umfangreichen Umbauten und gebäudetechnischen Adaptierungen in neuer Pracht. Die renovierten Spielbereiche und die komplett neu gestaltete Casino Lounge mit Wochenendcasino und Event-Bar im Erdgeschoß, sowie das erweiterte Restaurant laden zum Verweilen ein. Erleben Sie Hochspannung mit internationalem Spielangebot, aufregende Veranstaltungen mit tollen Gewinnchancen, sowie kulinarische Genüsse in unserem haubengekrönten Cuisino Restaurant.

Das Casino Salzburg hat ab 10.00 Uhr für Sie geöffnet!

Automatenspiel ab 10.00 Uhr

Casino Spiele ab 15.00 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten bei Abgabe des Gutscheins und Vorweisen der SN-Card Begrüßungsjetons im Wert von 30,- Euro zum Preis von 22,- Euro. Zudem wird ein Glas Frizzante oder Orangensaft gereicht.

Vorteil ist für zwei Personen gültig und kann bis 31.03.2018 eingelöst werden.

Bitte bei Besuch des Casinos den amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen!

