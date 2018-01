Das Ballhighlight im Kavalierhaus Klessheim

Im wunderschönen Ambiente des Kavalierhauses Klessheim findet am Freitag, 9. Februar, bereits zum 12. Mal in Folge der Salzburger Finanzball statt.

Mit zwei Spitzenbands - Exit 2017 und Fields of Joy - einem umfangreichen Rahmenprogramm, Discozelt und vielem mehr ist für einen unterhaltsamen Abend mit ungezwungener Unterhaltung, Spaß und Tanzvergnügen bis in die frühen Morgenstunden bestens vorgesagt. Zu Mitternacht wartet eine unglaubliche Showeinlage der Salzburger Akrobatin Stefanie Millinger (Finalistin RTL Supertalent 2017) auf die Gäste. Außerdem wird Sie Michael Strübler (Teilnehmer von "The Voice Kids 2017") mit seinem Auftritt begeistern.

Kartenpreise: Ballkarte: 25 Euro, Platzkarte: 10 Euro.

SN-Card-Vorteil: SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil auf die Ballkarten und ein Glas Sekt gratis (SN-Card an Abendkassa vorzeigen!).

Vorab-Bestellungen an rupert.koenig@bmf.gv.at oder telefonisch unter +43 664 / 82 91 4 17 (mit dem Stichwort "SN-Card").

Limitiertes Kartenkontingent, solange der Vorrat reicht!



