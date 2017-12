Das neue Jahr im Schauspielhaus

Im neuen Jahr steht der Theaterklassiker "Emilia Galotti" im Schauspielhaus Salzburg auf dem Spielplan.

Gotthold Ephraim Lessings Trauerspiel wird von Regisseurin Irmgard Lübke in einer modernen Studiofassung auf die Bühne gebracht. Zu sehen ist das Theaterstück ab 18. Jänner 2018 im Studio des Schauspielhaus Salzburg.

Aufgrund des großen Erfolgs wird im Jänner 2018 die neue Sonderbar wieder eröffnet. Das neue Format bietet Theater hautnah und in gemütlicher Atmosphäre.

Das langjährige Ensemblemitglied Olaf Salzer zeigt in Patrick Süskinds "Der Kontrabass" Vor- und Nachteile des Orchestermusikers, der mit seinem sperrigen Kontrabass nie die erste Geige spielen wird. In Georg Kreislers Ein-Mann-Musical sitzt der alternde Schauspieler Adam Schaf in seiner Garderobe, wartet auf seinen winzigen Auftritt und lässt die Stationen seiner Karriere Revue passieren. Marcus Marotte zeigt den wütenden, giftigen, aber auch wehmütigen und letztlich resignierten Rückblick auf eine Ära, die den Aufbruch wollte und sich doch nur in den Stillstand manövrierte.

SN-Card-Vorteil:

20% Rabatt auf Ihre Eintrittskarte für "Der Kontrabass" am 4. Jänner 2018 im Schauspielhaus.

Kartenbuchung:

office@schauspielhaus-salzburg.at oder telefonisch unter der Nummer +43 662 / 8085-85.

Mehr Infos:www.schauspielhaus-salzburg.at



(SN)