"Die beste aller Welten" im DAS KINO

Gleich fünf Preise heimste der Film des Salzburger Regisseurs Adrian Goiginger beim Österreichischen Filmpreis 2018 ein: Bester Film, bestes Drehbuch und beste Regie! Beste Hauptdarstellerin für Verena Altenberger! Und beste Nebenrolle!

Das Spielfilmdebüt des Salzburgers Adrian Goiginger erzählt von seiner Kindheit mit einer drogensüchtigen Mutter und ist zugleich eine herzerwärmende und berührende Hommage an diese starke Frau. Zu sehen ist dieses Meisterwerk derzeit im DAS KINO.

Am Samstag, 3. Februar (15.30 Uhr), am Dienstag, 13. Februar (18 Uhr), und am Mittwoch, 28. Februar (19.30 Uhr) gibt es eine Sonderpräsentation in Anwesenheit des Regisseurs.

Mehr Infos & alle Termine zum Film finden Sie hier.

