"Die Wunderübung": Filmpremiere im DAS KINO

Der bekannte Wiener Theater-, Film- und Fernsehregisseur Michael Kreihsl kommt am Samstag, 27. Jänner zur Salzburg-Premiere von Glattauers "Die Wunderübung" ins DAS KINO (20.15 Uhr) - auch Publikumsliebling Steinhauer und Schauspielerin Szyszkowitz sind vor Ort in Salzburg mit dabei.

"Die Wunderübung" von Daniel Glattauer ist ein Kammerspiel, das auch auf der Kinoleinwand wunderbar funktioniert: Getragen vom glänzenden Darsteller-Trio Erwin Steinhauer, Aglaia Szyszkowitz und Devid Striesow wiegeln sich diese Szenen einer Ehekrise zu einer emotionalen Achterbahnfahrt auf.

Kurzinhalt:

Seit vielen Jahren sind die Historikerin Joana und Luftfahrtingenieur Valentin verheiratet, sie haben zwei erwachsene Kinder, doch nun ist ihre Beziehung am Ende. Eine Paartherapie scheint die letzte Möglichkeit zu sein, ihre Ehe zu retten. Doch in der ersten Therapiesitzung beginnt die Situation zunächst zu eskalieren. Die dysfunktionale Beziehungskommunikation der beiden bringt den Paartherapeuten fast an den Rande des Wahnsinns, bis sein Handy klingelt und ihn eine überraschende Nachricht erreicht, die die Therapiestunde durcheinanderbringt … Regisseur Michael Kreihsl versteht sich aufs Adaptieren von Daniel-Glattauer-Werken: "Gut gegen Nordwind" und "Alle sieben Wellen" setzte der Regisseur in den Wiener Kammerspielen ebenso um wie das erste Stück des Autors "Die Wunderübung". Dass solcherart auch kinotauglich ist, dafür sorgt das glänzend aufgelegte Darsteller-Trio Devid Striesow, Erwin Steinhauer und Aglaia Szyszkowitz.

Der Film ist ab 2. Februar 2018 im DAS KINO zu sehen!

Filmpremiere

DIE WUNDERÜBUNG

Samstag, 27. Jänner 2018 um 20.15 Uhr

Das Kino Salzburger Filmkulturzentrum

Regisseur Michael Kreihsl sowie die Schauspieler Erwin Steinhauer und Aglaia Szyszkowitz zu Gast

Moderation: Bernhard Flieher (Salzburger Nachrichten)

SN-Kinomontag:

Um nur 6 Euro erhalten Sie bei Vorlage Ihrer SN-Card Ihr Kinoticket jeden Montag im DAS KINO.

SN-Card-Dauerermäßigung:

Bei Vorlage Ihrer SN-Card bezahlen Sie statt 10 Euro nur 8 Euro im DAS KINO.

Hinweis: Pro SN-Card ist eine ermäßigte Kinokarte möglich.

Infos & Reservierung:

DAS KINO - Salzburger Filmkulturzentrum

Giselakai 11, 5020 Salzburg

Kartenreservierung (nur zu den Kassaöffnungszeiten möglich):

Tel.: +43 662 / 87 31 00-15

Mehr Infos zum Film finden Sie hier

(SN)