Erlebnis für die ganze Familie

Das Hans-Peter Porsche TraumWerk lädt in seinen Ausstellungen zum Träumen ein: Hierzu geben die großartige nostalgische Blechspielzeugsammlung und die 400 qm große Modellbahnwelt zwischen Romantik und Hightech genügend Raum.

Das Hans-Peter Porsche Traumwerk hat sich schnell zu einer bedeutenden touristischen Attraktion im Berchtesgadener Land entwickelt. Hans-Peter Porsche, der Enkel des legendären Automobil-Pioniers, zeigt hier die weltweit größte, öffentlich zugängliche Sammlung aus dem "Goldenen Zeitalter des Blechspielzeugs" (1860 bis 1930) sowie eine Modellbahnwelt mit faszinierender Licht-Performance. Ergänzt werden die Ausstellungen durch eine Kollektion außergewöhnlicher Automobil-Klassiker. Traumhaft ist auch das großzügige, moderne Ambiente inmitten einer faszinierenden Architektur.

Das Herzstück ist eine circa 400 Quadratmeter große Modelleisenbahn mit Spurweite H0, die mit Hilfe neuester Technik und in Umsetzung höchster modellbauerischer Maßstäbe durch verschiedene Landschaftsregionen von Bayern, Österreich und der Schweiz führt. In einer großzügigen Ausstellungsfläche sind seltene Exponate der privaten Oldtimersammlung von Hans-Peter Porsche in Szene gesetzt.

Die Traumwerk-Welt bietet auch außerhalb der Ausstellungsräume viele Möglichkeiten einen unvergesslichen Tag zu erleben - ob in der weitläufigen Gartenanlage, am Spielplatz, bei einer Fahrt mit der Parkbahn, gemütlich im Restaurant oder beim Stöbern im Shop.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Eintritt (das zweite bzw. das günstigere Ticket ist gratis*). Aktion gültig bis zum 4. März 2018.

*Gilt nicht beim Kauf eines Online-Tickets und bei Gruppenangeboten.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 9.00 - 17.30 Uhr

Montag Ruhetag!

Kontakt & Infos:

Hans-Peter Porsche TRAUMWERK

Zum Traumwerk 1

83454 Anger

Deutschland

+49 (0) 8656/98950-0

info@hanspeterporsche.com

www.traumwerk.de



(SN)