"Film und Frühstück" in Hallein

Endlich geht es wieder los! Film und Frühstück geht ab Sonntag, 18. Februar in die 3. Runde. Zuerst entspannt im Kaffeehaus frühstücken, anschlie¬ßend im Stadtkino einen Film mit Freunden oder der Familie genießen.

Gibt es eine gemütlichere Weise, den Sonntag zu beginnen?

An fünf Sonntagen können Sie im Rahmen der Reihe "Film und Frühstück" zuerst in vier ausgewählten Cafés (siehe unten) köstlich frühstücken gehen und danach im Stadtkino Hallein neue Kinofilme sehen (Filmstart ist um jeweils 11.30 Uhr). Start ist am kommenden Sonntag mit der französischen Tragikomödie "Eine bretonische Liebe"!

"Film & Frühstück"-Termine:

• Sonntag, 18. 02. 2018: "Eine bretonische Liebe" (Tragikomödie, F 2017)

• Sonntag, 04. 03. 2018: "Das Leuchten der Erinnerung" (Drama, I/F 2017)

• Sonntag, 11. 03. 2018: "Hot Dog" (Komödie, D 2018)

• Sonntag, 25. 03. 2018: "Die Wunderübung" (Fiktion, Ö 2017)

• Sonntag, 08. 04. 2018: "Arthur und Claire" (Tragikomödie, Ö/D/NL 2017)

Das Kombi-Ticket mit Frühstück und Film ist im Café am Steg, im Café Mikl, im Café Salitri und im Café Melies um 19,90 Euro erhältlich.

Selbstverständlich können gern auch "nur" die Kinovorstellungen besucht werden (Einheitspreis: 7 Euro, Start um jeweils 11.30 Uhr, freie Platzwahl im Kino).

Um eine vorzeitige Reservierung fürs Frühstück wird gebeten.

Mehr Infos finden Sie hier im Folder (PDF-Download)

SN-Card-Vorteil:

Bei allen fünf "Film und Frühstück"-Terminen gibt's bei Vorlage der SN-Card im Stadtkino Hallein ein gratis Glas Prosecco.

Kartenreservierung & Infos:

Stadtkino Hallein

Kuffergasse 2, 5400 Hallein

Tel.: +43 6245 / 80 6 14

http://www.hallein.gv.at/Stadtkino/Film_Fruehstueck



(SN)